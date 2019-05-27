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    Як на окупованому півострові відреагували на слова Зеленського про Крим

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    Як на окупованому півострові відреагували на слова Зеленського про Крим

    «Що повинен зробити Зеленський, щоб повернути кримчанам українську свідомість?»

    «Крим – українська земля». Це слова новообраного президента Володимира Зеленського. Чітко про приналежність Криму він висловився під час своєї інавгурації. І в його планах – повернути Крим.

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    Слова новообраного президента сколихнули жваву дискусію кримчан, і у соцмережах про інавгурацію Зеленського писали відомі в Криму блогери, активісти, а також представники російської влади півострова. Журналісти запитали кримчан: «Що повинен зробити Зеленський, щоб повернути їм українську свідомість?».

    Джерело: Крим.Реалії

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