Як на окупованому півострові відреагували на слова Зеленського про Крим



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«Що повинен зробити Зеленський, щоб повернути кримчанам українську свідомість?»

«Крим – українська земля». Це слова новообраного президента Володимира Зеленського. Чітко про приналежність Криму він висловився під час своєї інавгурації. І в його планах – повернути Крим.

Слова новообраного президента сколихнули жваву дискусію кримчан, і у соцмережах про інавгурацію Зеленського писали відомі в Криму блогери, активісти, а також представники російської влади півострова. Журналісти запитали кримчан: «Що повинен зробити Зеленський, щоб повернути їм українську свідомість?».

Джерело: Крим.Реалії