Як змінилася ситуація з правами людини в окупованому Криму за рік (відео)

Крим й досі небезпечне місце для проукраїнських активістів

Цей рік – один з багатьох, коли ніхто не дивується з кількості обшуків у кримських татар, які відбулися в окупованому Криму.

Загалом, за даними Кримськотатарського Ресурсного Центру, за дев'ять місяців 2021 року російські силовики провели 46 обшуків, 238 затримань або утримань та 238 допитів, опитувань та «розмов».

Загальна кількість арештів за 9 місяців поточного року становить 147, з них 25 – нові арешти, 18 – адміністративні арешти, 83 – продовження терміну тримання під вартою. Ухвалені також 22 нових вироки.

Про те, як змінилася ситуація з правами людини в окупованому Криму за останній рік, про головні правові та політичні ініціативи щодо Криму у цьому році розповів Ескендер Барієв – член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру.

Нагадаємо, 17 грудня співробітники Федеральної служби безпеки РФ провели обшук у будинку 33-річного кримського татарина, активіста та мусульманина Нарімана Аметова, у зв'язку із вибухом газопроводу в селі Перевальному, в якому зараз звинувачуються Наріман Джелялов та брати Ахтемові.

Після слідчих дій чоловіка відвезли у невідомому напрямку. Як він розповів, пізніше його катували електричним струмом у підвалі, вимагаючи дати свідчення під поліграфом та змусивши підписати невідомі папери. Далі його відпустили, погрожуючи виставити його зрадником кримських татар та продовженням катувань, якщо він оприлюднить цю інформацію.

Як відомо, окупанти висунули заступнику голови Меджлісу обвинувачення у підриві газопроводу.

Нагадаємо, українського журналіста катують у Криму.