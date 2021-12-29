В окупованому Криму знову шукають «екстремістів» (відео)

Озброєні люди оточили будинок кримського татарина

У Криму у селищі Радянському співробітники Центру з протидії екстремізму прийшли з обшуком у орендоване житло 34-річного кримського татарина Рустема Ібадлаєва.

«За підсумками слідчих дій затримання не проводилося. Обшук відбувся щодо господаря житла», – повідомив кореспондент «Кримської солідарності» Зідан Аджікелямов.

Озброєні люди оточили будинок, а на території, що прилягає до нього, зібралися сусіди кримського татарина та громадськість із селища. Через якийсь час усередину пропустили отця Рустема Ібадлаєва.

З'ясувалося, що заходи правоохоронців проводилися через колишнього власника приміщення, про яке нинішні жителі будинку не мають інформації.

Співробітник Центру «Е» Микола Лапік поставив кілька питань сім'ї та присутнім, після чого силовики поїхали та нікого не затримали. Батько Рустема повідомив, що всередині були діти, але зараз вони почуваються задовільно.

Нагадаємо, 17 грудня співробітники Федеральної служби безпеки РФ провели обшук у будинку 33-річного кримського татарина, активіста та мусульманина Нарімана Аметова, у зв'язку із вибухом газопроводу в селі Перевальному, в якому зараз звинувачуються Наріман Джелялов та брати Ахтемові.

Після слідчих дій чоловіка відвезли у невідомому напрямку. Як він розповів, пізніше його катували електричним струмом у підвалі, вимагаючи дати свідчення під поліграфом та змусивши підписати невідомі папери. Далі його відпустили, погрожуючи виставити його зрадником кримських татар та продовженням катувань, якщо він оприлюднить цю інформацію.

Як відомо, окупанти висунули заступнику голови Меджлісу обвинувачення у підриві газопроводу.

Нагадаємо, українського журналіста катують у Криму.