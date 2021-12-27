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    В окупованому Криму провели вечір листів політв'язням (фото)

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    Бранці Кремля знаходяться в ізоляції й ці листи наче ковток повітря - В окупованому Криму провели вечір листів політв'язням (фото)
    Бранці Кремля знаходяться в ізоляції й ці листи наче ковток повітря
    фото: facebook.com/crimeansolidarity

    Кримські татари не залишать своїх співвітчизників одних переживати це випробування

    У селі К'амбар Вак'іф (Перепелкіне) та селищі Азовське (К'алай) Джанкойського району жінки провели вечір листів політв'язням.

    «Вечір листів політв'язням», який став продовженням відомої раніше ініціативи «Яз, умітимо!», підтримує дедалі більше людей.

    «Джемаат не залишить своїх співвітчизників одних переживати випробування, яке їх спіткало і всіляко надаватиме підтримку їм та їхнім сім'ям. Написання листів також є свого роду підтримкою.

    Хлопці знаходяться в ізоляції і ці листи наче ковток повітря. Читаючи їх, вони будуть відчувати те тепло та співпереживання, які ми вкладаємо у ці рядки. І незабаром Всевишній потішить нас благою звісткою і кожен, хто був несправедливо звинувачений, повернеться до своєї родини в рідний Крим», − поділилася учасниця вечора Девлет-Султан Аблаєва.

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    В окупованому Криму провели вечір листів політв'язням (фото)
    В окупованому Криму провели вечір листів політв'язням (фото)
    В окупованому Криму провели вечір листів політв'язням (фото)
    В окупованому Криму провели вечір листів політв'язням (фото)
    В окупованому Криму провели вечір листів політв'язням (фото)
    В окупованому Криму провели вечір листів політв'язням (фото)
    В окупованому Криму провели вечір листів політв'язням (фото)
    В окупованому Криму провели вечір листів політв'язням (фото)
    В окупованому Криму провели вечір листів політв'язням (фото)
    фото: facebook.com/crimeansolidarity

    Нагадаємо, опитування показало, скільки українців вважають реальним вторгнення РФ.

    Напередодні ЗМІ повідомили, що Росія перекинула на окупований Донбас сотні бойовиків.

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    Теги: Крим кримські татари політв’язні
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    В окупованому Криму провели вечір листів політв'язням (фото)