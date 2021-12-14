Окупанти в Криму незаконно обшукали будинок та затримали кримського татарина

Тривалий час родина не могла отримати інформацію про місцезнаходження чоловіка

Сьогодні зранку у селищі міського типу Приморський поблизу Феодосії окупаційні силовики прийшли з обшуком до будинку 23-річного кримського татарина. Після обшуку силовики вивезли чоловіка у невідомому напрямку. Про це повідомляє «Кримська солідарність».

«О 5-й ранку в селищі міського типу Приморський, який входить до міського округу Феодосії і знаходиться на сході Криму, силовики затримали 23-річного кримського татарина Куртумера Чалгозова. Обшук розпочався о 5.15 ранку та тривав близько 3 годин. З будинку після обшуку Куртумера забрали в наручниках у невідомому напрямку», – йдеться у повідомленні.

Тривалий час родина не могла отримати інформацію про місцезнаходження чоловіка. Пізніше сім'я намагалася зв'язатися із ФСБ, але ті відповіли, що Чалгозов у них не перебуває. Тим не менш, вони запевнили, що «після слідчих заходів з ними зв'яжуться».

Близько 19 години за київським часом затриманого Куртумера Чалгозова відпустили.

Після повернення чоловік розповів, що його у наручниках та із зав'язаними очима посадили у авто та відвезли, ймовірно, до Сімферополя. Там його допитували у справі про вибух газопроводу в селі Перевальне, в якому звинувачують першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та братів Ахтемових. Але чоловік сказав, що не володіє інформацією щодо цих подій.

Крім того, йому повідомили, що на нього чекає повторний допит найближчим часом.

Раніше адвокат першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла Микола Полозов повідомив, що політв'язня без підстав перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні.

Полозов повідомив, що навіть згідно з окупаційним законодавством «влада» не має права проводити з політв'язнем експертизу. Захист оскаржить це рішення.

МЗС назвав відправку Джелялова у психлікарню каральною практикою.

Зазначимо, що заарештованому кримському активістові Наріману Джелялу не надходять листи.

Раніше окупанти висунули звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову у вчиненні нібито диверсії. Спочатку його підозрювали в «пособництві».