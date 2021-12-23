Ожеледиця, вітер і мокрий сніг: погода готує киянам неприємності

На дорогах Києва буде ожеледиця

На дорогах столиці очікується складна ситуація

У Києві в п’ятницю, 24 грудня, на дорогах очікується ожеледиця, вдень пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптикиня Наталка Діденко інформує, що у Києві найближча ніч ще морозна, до -12-14 градусів. А вдень уже потепліє до -1 -2 градусів.

«У столиці 24 грудня – сніг з переходом у мокрий сніг, на дорогах – казнащо, сильний вітер!» – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Діденко попередила, що при переході снігу у мокрий очікується налипання мокрого снігу. «На дорогах залишиться ожеледиця і через опади приєднається снігова каша, тому ситуація на дорогах та тротуарах ускладниться», – зазначила вона.

Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

Як повідомлялося, метеорологічна зима до столиці прийшла на три тижні пізніше кліматичної норми.

У Києві 20 і 21 грудня сніжило. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, від початку снігопаду в Києві випало 5,8 мм опадів, середня висота снігового покриву на ранок 21 грудня дорівнювала 11 см.

Із 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.

23 грудня в Києві утримуватиметься морозна суха погода.

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