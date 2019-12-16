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    Зеленський відвідав концерт «Кварталу 95», де йому заспівали пісню про посадки

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    Володимир Зеленський у неділю ввечері вирішив розважитися на&nbsp;концерті студії &laquo;Квартал 95&raquo; - Зеленський відвідав концерт «Кварталу 95», де йому заспівали пісню про посадки
    Володимир Зеленський у неділю ввечері вирішив розважитися на концерті студії «Квартал 95»

    Кварталівці співали пісню про посадки з таким текстом: «Весна пройшла, посадок немає, а взимку - взимку садити не прийнято?»

    Президент України Володимир Зеленський у неділю відвідав концерт студії «Квартал 95», частиною колективу якої він був до того, як його обрали главою держави.

    Відповідне відео опублікував очевидець Дмитро Кучер на своїй сторінці в Facebook. 

    Ще одне відео з  концерту опублікувала в Instagram прессекретарка Зеленського Юлія Мендель.

    На ньому кварталівці співають пісню про посадки з таким текстом: «Весна пройшла, посадок немає, а взимку - взимку садити не прийнято?». 

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    Допис, поширений Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)


    Нагадаємо, у жовтні «95 квартал» в своєму новому виступі поглузував з президента України Володимира Зеленського, його прессекретарки Юлії Мендель, очільника Служби безпеки України Івана Баканова та народних депутатів.

    Як повідомлялося, у випуску «Вечірнього кварталу» за 19 жовтня на телеканалі «1+1» гумористи разом з хором імені Верьовки висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої.

    відпочинок Володимир Зеленський президент Квартал 95 Юлія Мендель концерт
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