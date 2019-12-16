Зеленський відвідав концерт «Кварталу 95», де йому заспівали пісню про посадки



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Володимир Зеленський у неділю ввечері вирішив розважитися на концерті студії «Квартал 95»

Кварталівці співали пісню про посадки з таким текстом: «Весна пройшла, посадок немає, а взимку - взимку садити не прийнято?»

Президент України Володимир Зеленський у неділю відвідав концерт студії «Квартал 95», частиною колективу якої він був до того, як його обрали главою держави.

Відповідне відео опублікував очевидець Дмитро Кучер на своїй сторінці в Facebook.

Ще одне відео з концерту опублікувала в Instagram прессекретарка Зеленського Юлія Мендель.

На ньому кварталівці співають пісню про посадки з таким текстом: «Весна пройшла, посадок немає, а взимку - взимку садити не прийнято?».

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 15 Гру 2019 р. о 10:09 PST





Нагадаємо, у жовтні «95 квартал» в своєму новому виступі поглузував з президента України Володимира Зеленського, його прессекретарки Юлії Мендель, очільника Служби безпеки України Івана Баканова та народних депутатів.

Як повідомлялося, у випуску «Вечірнього кварталу» за 19 жовтня на телеканалі «1+1» гумористи разом з хором імені Верьовки висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої.