Окупанти під Києвом стріляли по пам'ятнику афганцям (відео)
Російська армія злякалася пам'ятника
Окупаційні війська чи зі страху, чи ще з якихось причин, переплутали пам'ятник афганцям, вирішивши, що то українська армія.
На відео видно, як ворог веде обстріл давно непрацюючого БТРа.
Подія сталася під Києвом у Бучі.
Нагадаємо, президент Зеленський прозвітував про сьогоднішню телефонну розмову з невизнаним президентом країни, яка разом із Росією напала на Україну
В той же час, Росія погрожує завдавати ударів по транспорту, який перевозитиме зброю країн Заходу на території України. Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації у міжнародних справах Андрій Клімов