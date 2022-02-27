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    Окупанти під Києвом стріляли по пам'ятнику афганцям (відео)

    Навіть давно непрацююча техніка й то воює на боці України - Окупанти під Києвом стріляли по пам'ятнику афганцям (відео)
    Навіть давно непрацююча техніка й то воює на боці України
    скріншот з відео

    Російська армія злякалася пам'ятника

    Окупаційні війська чи зі страху, чи ще з якихось причин, переплутали пам'ятник афганцям, вирішивши, що то українська армія.

    На відео видно, як ворог веде обстріл давно непрацюючого БТРа.

    Подія сталася під Києвом у Бучі.

    Нагадаємо, президент Зеленський прозвітував про сьогоднішню телефонну розмову з невизнаним президентом країни, яка разом із Росією напала на Україну

    В той же час, Росія погрожує завдавати ударів по транспорту, який перевозитиме зброю країн Заходу на території України. Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації у міжнародних справах Андрій Клімов

    Теги: окупанти армія обстріл Буча
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    Окупанти під Києвом стріляли по пам'ятнику афганцям (відео)