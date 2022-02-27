Окупанти під Києвом стріляли по пам'ятнику афганцям (відео)

Навіть давно непрацююча техніка й то воює на боці України

Російська армія злякалася пам'ятника

Окупаційні війська чи зі страху, чи ще з якихось причин, переплутали пам'ятник афганцям, вирішивши, що то українська армія.

На відео видно, як ворог веде обстріл давно непрацюючого БТРа.

Подія сталася під Києвом у Бучі.

Нагадаємо, президент Зеленський прозвітував про сьогоднішню телефонну розмову з невизнаним президентом країни, яка разом із Росією напала на Україну

В той же час, Росія погрожує завдавати ударів по транспорту, який перевозитиме зброю країн Заходу на території України. Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації у міжнародних справах Андрій Клімов