«Змінюють світ і безпеку»: Генштаб привітав жінок-науковців (відео)

Щорічно 11 лютого за рішенням ООН відзначається Міжнародний день жінок і дівчат у науці

Українські науковиці у вищих військових навчальних закладах, наукових, дослідних центрах, інститутах, університетах, академіях Збройних Сил України щоденно й професійно розвивають вітчизняну воєнну науку.

«Жінки змінюють світ і безпеку, серед іншого і через науку. Збройні Сили України вдячні за Ваш внесок у творення перемоги над підступним споконвічним російським окупантом через розвиток прикладної та фундаментальної науки. В основі цього лежить ваш незламний дух, наполегливість, непохитна віра у науку, рішучість при досягненні цілі та унікальне бачення розв’язання найскладніших наукових питань» – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Жінки-вчені та експертки забезпечують лідерство та досвід. Цьому сприяє програма НАТО «Наука заради миру та безпеки», яка забезпечує ініціативи щодо обміну знаннями у сфері проблем безпеки сьогодення.

Міжнародний день жінок і дівчат у науці – міжнародний день ООН, пам'ятна дата, яка приурочена критично важливій ролі жінок та дівчат у науці.

Відзначається та щорічно 11 лютого проводиться за підтримки ЮНЕСКО та спеціальної структури ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок, маючи на меті сприяння повноцінному та рівному доступу жінок та дівчат до участі в науці.

Нагадаємо, участь жінок у науці досі залишається малою, більшість керівних посад займають чоловіки, тоді як перед жінками основною перешкодою в успішній кар'єрі виступає сім'я та догляд за дітьми. Про це директорка Інституту молекулярної біології і генетики НАН України академіка Ганна Єльська розповіла в інтерв'ю «Главкому».

Вчена зазначила, що присутність жінок у науці, навіть у наш час, залишається малою, бо чим вища посада, тим більша ймовірність, що її займе чоловік.