11-річна українська акробатка встановила світовий рекорд

Гімнастка Софія Тепла стала світовою рекордсменкою

Юна акробатка Софія Тепла з міста Подільськ Одеської області отримала Сертифікат Книги Рекордів Гіннеса у Мілані. Про це повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

«Софія Тепла отримала сертифікат Книги рекордів Гіннеса. Українка подолала дистанцію 20 метрів contortion roll за 10,49 секунди!», – заявила Вєтрова. Вона зазначила, що Тепла стала єдиною українкою, яка отримала шанс виступити на всесвітньо відомому шоу рекордів Lo Show Dei Record в Мілані.

В Італії дівчинка представляла номінацію «Мінімальний час подолання дистанції 20 метрів contortion roll». Так називається прогин тіла назад до того моменту, поки ноги не торкнуться голови. Для світового рекорду подолати 20 метрів в такому положенні тіла потрібно було швидше за вже зареєстровані в Книзі рекордів Гіннеса 13,2 секунди.

Нагадаємо, на манежі Запорізького державного цирку чотирирічна гімнастка без страховки виконала один із найнебезпечніших циркових трюків – вис на шиї та встановила національний рекорд.

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