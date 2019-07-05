Зв’язки з екс-соратниками Януковича і кумом Путіна. Кого до Ради веде «Слуга народу»



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Партія Зеленського веде до Ради кандидатів з сумнівним політичним бекграундом

«Зе!кандидати»: «нові обличчя» з сумнівним минулим. Хто йде в Раду від «Слуги народу»

Журналісти прискіпливо проаналізували списки кандидатів найрейтинговішої партії і з’ясували, хто із них має сумнівний політичний бекграунд, зв’язки з екс-соратниками Януковича і кумом Путіна Медведчуком та елітну закордонну нерухомість, вартістю в сотні мільйонів гривень.

Також запитали в керівництва партії Зеленського, яка доля чекає на виявлених журналістами сумнівних кандидатів.

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