Мажоритарка. Тимошенко взяла на перевиховання автора «Конституції ДНР» і колишніх регіоналів вибори



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ЮВТ махнула рукою на Київ та столичну область?

Оприлюднені прізвища кандидатів на мажоритарні округи від найстарішої парламентської партії «Батьківщини» дивують своєю різношерстністю: там можна знайти кого завгодно – від домогосподарок до відвертих сепаратистів. Вистачає і перебіжчиків з інших політсил, серед них є і колишні «регіонали».

І це дуже дивує…

Адже столиця завжди був одним з базових та ключових регіонів для Юлії Володимирівни – так на виборах в 2012 році висуванці від «Батьківщини» перемогли тут на 10 округах з 13. Тоді під прапорами «Батьківщини» - найсильніший на той момент партійний бренд - об’єдналась вся демократична опозиція. Вже у 2014-му році для колишнього тріумфатора виборів в Києві все виявилось набагато гірше: «Батьківщина» не змогла взяти жодного столичного округу, але тоді після повернення своєї лідерки із-за грат партія перебувала у глибокій кризі, ледь перетнувши прохідний бар’єр. Зараз, «Батьківщина» – ледь не єдиний з партійних проектів з історією, який таки тримається на тлі навали проектів «нових облич». І, здавалося б, ці вибори Тимошенко мала максимально використати для політичної реанімації. Проте Юлія Володимирівна утворила дивний альянс з малорейтинговими Сергієм Тарутою та Валентином Наливайченком, а на мажоритарку пустила від «Батьківщини» або дуже сумнівних, або невідомих осіб. А на деяких округах взагалі відмовилась висувати своїх представників, фактично зливши їх під впливовіших кандидатів.

«Главком» розібрався, кого саме «Батьківщина» пропонує своїм виборцям в Києві та області, які колись були електральною вотчиною Тимошенко і її партії.

Київ

Кирило Мешковський Округ №211 - Голосіївський район

Колишній помічник Володимира Вечерка - нардепа-регіонала у сьомому скликанні. Бізнесмен, засновник кількох компаній, серед яких – і ломбард, і діджитал-агентство, і продаж авто. Чим він так заслужив висуванндепутатство – незрозуміло.

Цікаво, що під час попередніх виборів на цьому окрузі переміг кандидат від Блоку Порошенка Євген Рибчинський. Не так давно він доєднався до лав «Батьківщини» і на цих виборах балотується від неї по 122-му округу Львівської області, який «осиротів» після того, як ЦВК відмовилася реєструвати кандидатом його минулого переможця Володимира Парасюка. На київському ж окрузі опонувати представнику «Батьківщини» буде дуже ресурсний кандидат – від «Європейської солідарності» йде заступник міського голови та секретар Київської міської ради Володимир Прокопів. Раніше від цього округу від «Батьківщини» традиційно до парламенту обирався Сергій Терьохін.

Віталій Нестор Округ №212 - частина Дарницького району

На цей округ Тимошенко висунула свою довірену особу. 30-річний політик підтримував її під час президентської кампанії на цьому ж окрузі. Поппри молодий вік, Нестор вже давно у лавах «Батьківщини» – з 2008 року. Тоді він був членом дільничої виборчої комісії під час позачергових виборів київського голови у травні.

Віталій Нестор займається приватною адвокатською діяльністю, викладає право.

На цьому окрузі конкуренти у Нестора непрості. Цеі син Анатолія Гриценка Олексій – звісно, від «Громадянської позиції»; і Сергій Гусовський – скандальний депутат Київради, який розвалив столичну «Самопоміч», відомий ресторатор та телеведучий; «свободівець» Ігор Мірошниченко, який у 2015 році обраний депутатом до Київської міської ради від ВО «Свобода», член постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики; і екс-голова Києва Олександр Попов; і, нарешті, «фронтовик» Віталій Сташук, який одержав перемогу на минулих виборах до парламенту саме на цьому окрузі – на цей раз він йде як самовисуванець.

Ярослав Биструшкін Округ №213 - частина Деснянського району

Син Народного артиста України, актора Олександра Биструшкіна. Під час минулих парламентських виборів Биструшкін-молодший балотувався на цьому ж окрузі від Радикальної партії Олега Ляшка, але програв самовисуванцю Бориславу Березі. Перед тим була ще одна невдала спроба – у 2012-му, на тому ж окрузі. Тоді на 8 березня сотні жінок округу отримали запрошення на перегляд кінофільму, після якого перед ними виступив Биструшкін, а його група підтримки роздала продовольчі пайки: печиво, рулети, чай, а також магнітики і ручки з прізвищем кандидата.

Биструшкін з 2002 по 2006 роки був депутатом Київради, вийшов з «Нашої України» в знак протесту проти співпраці Віктора Ющенка з «молодою командою» Леоніда Черновецького і доєднався до штабу Віталія Кличка.

Конкурувати йому доведеться із переможцем минулих виборів – Бориславом Березою, який за період своєї каденції вів активне спілкування з виборцями у Faсebook, а також був делегатом від українського парламенту у ПАРЄ.

Василь Бузницький Округ №214 - Дніпровський район

38-річний росіянин з українським паспортом: народився у Якутську, тривалий час там проживав. Юрист, директор ТОВ «Правові системи і технології».

На окрузі конкуруватиме із переможцем минулих виборів нардепом Віктором Чумаком. Крім того, на цьому окрузі «Слуга народу» виставляє свого кандидата – Сергія Швеця, телеведучого з «1+1».

Юлія Юранська Округ №215 - Деснянський район

Таке відчуття, що висунення кандидата на цьому окрузі, як і на попередньому, для «Батьківщини» було суто формальним. 32-річна безробітна і навіть безпартійна Юлія Юранська навряд зможе скласти достойну конкуренцію «свободівцю» Андрієві Іллєнку, який п’ять років тому вже сенсаційно підкорив цей округ, вибивши з нього дуже ресурсного конкурента – власницю мережі «Епіцентр», колишнього секретаря столичної міськради Галину Герегу.

Крім того, тут балотується від «Європейської солідарності» і депутат Київради, секретар комісії місьради з питань власності, юрист Сергій Артеменко. Цікаво, що в інформації для ЦВК Артеменко вирішив не афішувати свою поточну посаду.

Михайло Ковальчук Округ №216 - Дніпровський район

Позиціонує себе як журналіст і громадський діяч, прихильник веганства та здорового способу життя. Часто його бачили на мітингах під будівлею Київради, полюбляє робити стріми у соцмережах з акцій чи зустрічей та міською владою.

Конкуренція на цьому окрузі у Ковальчука чимала: тут балотується аж 21 кандидат. Серед них – переможець виборів-2014 одіозний член «молодої команди Черновецького» Олександр Супруненко, «слуга народу» Леся Забуранна, а також політолог від «Громадянської позиції» Андрій Юсов.

Іван Сорока Округ №217 - Оболонський район

На цьому окрузі Тимошенко, наслідуючи тренд мати серед кандидатів лікарів, виставила гінеколога, президента «Українського медичного клубу», заслуженого працівника охорони здоров’я. Цікаво, що на цьому ж окрузі від «Слуги народу» також балотується лікар, керівник програми «Реформа системи медичного забезпечення Збройних сил України» у Міністерстві оборони Мар’яна Безугла. Серед інших кандидатів – Тарас Сириця від «Громадянської позиції», колишній керівник «Укрспортзабезпечення», який боровся проти корупції в Мінмолодьспорту і виступав проти Ігоря Жданова, а також Сергій Іонов від «Партії Шарія». Всього ж на окрузі - 25 кандидатів.

Іван Слюсарев Округ №221 - Печерський район

Очевидно, Юлія Тимошенко виставила на округ хлопця 1994 року народження, керівника громадської організації «Молодіжний спортивний рух», який не є членом партії, щоб допомогти другу «Батьківщини» Леоніду Ємцю. Саме він був одним із співавторів «Нового курсу» Юлії Володимирівни, який вона презентувала у вересні минулого року. Ємець – чинний нардеп від «Народного фронту», переможець виборів-2014 на цьому окрузі, балотується від «Голосу» Святослава Вакарчука. Усього на окрузі балотується 331 кандидат.

Втім, нардепу все одно доведеться поборотися за перемогу – його конкурентом стане Роман Безсмертний, екскандидат у президенти. На тому ж окрузі балотується і неоднозначний політтехнолог Володимир Петров, який виявився замішаним в зрежисованому політичному секс-скандалі.

Микола Гоцький Округ №223 - Шевченківський район

У виборі кандидатури для цього округу простежується зв'язок Тимошенко з одіозним нардепом 7-го скликання, ексголовою Шевченківського району Віктором Пилипишиним. На цьому окрузі від «Батьківщини» балотується безпартійний Микола Гоцький – права рука Пилипишина, директор його ТОВ СП «Соломія», а також засновник усіх громадських організацій, які пов’язують із Пилипишиним –«Діти передусім», «Кияни передусім» та низки інших.

Це не перша спроба Гоцького потрапити у владу. У 2006 році намагався пройти до Київради у списку Блоку Литвина – тоді його шеф Пилипишин був на 4 місці, а сам Гоцький – на 22-му. Потрапити до Київради Гоцькому вдалося лише в 2008-му, коли він зайняв місце загиблого у ДТП однопартійця Андрія Сидорова. На місцевих вибораху 2015 році у Гоцького була ще одна спроба балотуватись до Київради у Святошинському районі мажоритарником від «Єдності», але цього разу невдала.

Київська область

Руслан Браславський Округ №90 – Біла Церква

Адвоката з Донецька Браславського пов’язують із одіозним суддею Вищого господарського суду України Артуром Ємельяновим. За даними ЗМІ, саме Браславський допомагав судді давати добро на рейдерські захоплення підприємств у важкий для Донеччини час. Ба більше, Браславський – один з авторів «Конституції ДНР», після написання якої переїхав до Києва, де успішно практикує адвокатську діяльність.

Віктор Бойко Округ №91 - місто Фастів, Макарівський, Фастівський райони, частина Києво-Святошинського

На цьому окрузі «Батьківщина» виставила досвідченого кандидата, який більшу частину політичної кар’єри був поруч із «регіоналами». Нардеп 4-го скликання Блоку Литвина, який встиг попрацювати і головою Держкомітету з державного матеріального резерву, і заступником міністра агропромислової політики, і міністром охорони навколишнього природного середовища. З вересня 2010 по грудень 2012 — радник Голови Верховної Ради Володимира Рибака, якого посадила в президію Партія регіонів. ЗМІ називають Бойка «яскравим представником режиму Януковича» та «кіровоградським князьком», який міг дозволити собі вдарити адміністраторку ресторану по голові, якщо йому не сподобалось обслуговування.

Бойку доведеться поборотися із переможцем минулих парламентських перегонів Русланом Сольваром, який знову балотується на цьому окрузі.

Віктор Світовенко Округ №92 – Узин

Балотуватуватиметься укотре, довгі залишався вірним Тимошенко. У 2006-му пройшов до Тетіївської райради від БЮТ; у 2012-му та 2014-му від «Батьківщини» балотувався до Верховної Ради (безуспішно), у 2015-му пройшов до Київської облради.

Крім того, був помічником двох нардепів: Григорія Бондаренка (Блок Литвина), а також у трьох скликаннях (6, 7 та 8) у Руслана Лукянчука, який також тривали час був вірним бютівцем, однак в поточному скликанні перейшов на бік «Народного фронту».

Основним конкурентом на цьому окрузі є чинний нардеп, який пройшов на минулих виборах до парламенту по цьому округу Віталій Іванович Гудзенко. Очевидно, його побоюються і деякі інші кандидати, які посприяли запуску технології двійників: на окрузі, окрім нього, є ще три Гудзенки – одни із з аналогічними ініціалами і ще двоє – просто з такими самими прізвищами.

Олексій Муравський Округ №93 – Миронівка

Доцент кафедри банківської справи Національного університету біоресурсів та природокористування – власне, це все, чим відзначився кандидат. Одним з його конкурентів буде Олександр Горган, ексгубернатор Київщини від «Європейської солідарності», який минулого року став одним з 10-ти найзаможніших очільників областей.

Ще один конкурент – ексрегіонал Василь Горбаль, колишній губернатор Львівщини, нардеп шостого скликання. На минулих виборах по цьому округу пройшов нардеп-втікач Олександр Онищенко. На цей раз він не балотується, зате балотується мати його дитини – гімнастка Ганна Різатдінова (самовисуванка).

Лариса Ільєнко Округ №94 – Обухів

Директор підприємства збанкрутілого ПрАТ «Атек», яке у листопаді 2014 року захопили рейдери за підтримки озброєних людей у формі батальйону «Азов».

На цьому окрузі також запущена технологія двійників: аби відбити частину голосів у небезпечного кандидата, журналіста «1+1» Олександра Дубінського (від «Слуги народу»), балотуватися вирішили ще три Дубинських, один з яких (Максим) – до того ж керівник приватного підприємства «Слуга народу».

Однак, очевидно, найнебезпечнішим є не він, а самовисуванець, одіозний чинний нардеп Ігор Кононенко – бізнес-партнер екс-президента Петра Порошенка. Проти нього зареєструвалися теж троє «клонів». Ще один кандидат, який кидається в очі, - 29-річний Голобородько – можна припустити, що це теж технологія, спрямована на прихильників серіалу «Слуга народу».

Андрій Нагребельний

Округ №95 – Ірпінь

З його ім’ям пов’язується спершу рейдерське захоплення, а потім знищення ПрАТ «АТЕК», колишнього заводу «Червоний екскаватор» – одного із найбільших промислових гігантів України, директором якого є кандидатка від «Батьківщини» на сусідньому, 94-у, окрузі. Нагребельний – також директор ТОВ «Професійний бійцівський союз».

На окрузі балотується чимало кандидатів: аж 35, серед них і переможець минулих парламентських виборів козак Гаврилюк. На цьому окрузі також застосовують технологію двійників: у Олександра Горобця з політичної партії «Слуга народу» з’явився клон – самовисуванець Дмитро Горобець, віце-президент «Благодійного фонду «Слуга народу».

Роман Буковський Округ №96 – Вишгород

Ще один перебіжчик. Депутат Київської облради, директор будівельної компанії ТОВ «БК Піалінн». У 2014-му балотувався до парламенту від Опоблоку, однак безуспішно. В анкеті новоспеченого кандидату від «Батьківщини» вказано, що він - безпартійний.

Згідно з даними декларації, Буковському належать квартира у Вишгороді та ще одне нежитлове приміщення – там само. Крім того, депутат облради виявився поціновувачем дорогих годинників UlysseNardin,Hublot, IWC та Zenith. Втім, можна припустити, що статки родини Буковських не такі скромні, адже у декларації пан Роман вказав лише двох дітей і ані слова – про їхню матір та її власність.

Буковському доведеться поборотися із попереднім переможцем на окрузі – самовисуванцем Ярославом Москаленком, який в парламенті цього скликання очолює групу «Воля народу». «Слуга народу» тут виставила журналістку «1+1» Ольгу Василевську-Смаглюк.

Марина Коваленко Округ №97 – Бровари

Директор ТОВ «СП «Трейдагропостач-2015». Балотувалась у 2015-му у Київоблраду. Конкурентів у неї чимало: і переможець минулих виборів на окрузі Павло Різаненко, який тоді був кандидатом від БПП, а на цей раз йде від «Голосу». Від порошенківської політсили йде на цей раз іде Олег Іваненко. Крім того, «Слуга народу» тут виставила свого кандидата Миколу Галушка.

Ярослав Годунок Округ №98 – Яготин

Секретар Бориспільської міської ради.

Один із тих, хто перед виборами змінив політичну орієнтацію, і з «клубу шанувальників Ляшка» переметнувся до Тимошенко. Хоча в міськраді він досі входить до депутатської фракції «радикалів».

Пару разів намагався обратись до парламенту: в 2006 році – за списками «Пора-ПРП», в 2014-му на мажоритарці – від партії Ляшка. Обидва рази невдало. Мешканці Борисполя іноді дорікають секретарю міськради любов’ю до самопіару (власне, це фірмовий стиль Олега Ляшка та його прибічників). Всіляко опонує голові Бориспільської райдержадміністрації Олександру Туренку, якого називає «бандюком» та звинувачує в розкраданні бюджету. В свою чергу перед Годунком неодноразово хиталося крісло, але поки він його зберігає і розраховує проміняти лише на місце в парламенті. Заважати йому зробити це будуть переможець минулих виборів на цьому окрузі чинний нардеп Сергій Міщенко та опонент секретаря в міськраді Ігор Левітас, якого висунув «Удар».