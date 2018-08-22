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    Вінничан запрошують на квест-екскурсію «Таємниці рідного міста»

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    Вінничан запрошують на квест-екскурсію «Таємниці рідного міста»

    Участь у заході можуть прийняти усі бажаючі

    28 серпня усі бажаючі можуть долучитися до квест-екскурсії «Таємниці рідного міста». ЇЇ організовує «Центр підліткових клубів за місцем проживання» та відділ у справах молоді та туризму Вінницької міської ради.
    Про це інформує прес-служба Вінницької міськради, повідомляє «Главком».
    Усі, хто зареєструється на захід, спочатку вирушають на пізнавальну екскурсію вулицями міста. А після цього для учасників влаштують цікавий квест. 
    Взяти участь у квест-екскурсії «Таємниці рідного міста» можуть усі бажаючі. Для цього потрібно зареєструватися за номером телефону +38 (097) 180 -86 -04 Ліля. На переможців чекають призи. 
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