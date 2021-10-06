Covid-19 на Вінниччині: в області 275 нових випадків

З початку пандемії в області на коронавірус захворіли майже 77 тис. людей

На Вінниччині за добу Covid-19 лабораторно підтвердили у 275 випадках. Це на 132 більше, аніж напередодні. Такі дані МОЗ станом на ранок 6 жовтня.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 184 людини;

померли – 4;

одужали – 87.

З початку пандемії в області на коронавірус захворіли понад 76,6 тис. людей. З них 71,7 тис. одужали. Летальних випадків від ускладнень цієї хвороби зафіксували 1814.

В Україні протягом минулої доби зафіксовано понад 12,7 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, серед яких 1186 дітей. Одужали – 4 630. Померли – 320. Госпіталізовано – 3 745.

Усього за час пандемії в Україні на коронавірус захворіли понад 2,5 млн людей, понад 2,3 млн — одужали, понад 57,5 тис. — померли.

Станом на 5 жовтня вісім областей перебувають у «помаранчевій» карантинній зоні.

Крім того, напередодні у РНБО роз'яснили, коли українцям чекати піку Covid-19 та чи вакцинують дітей.



