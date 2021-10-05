Вісім областей – у «помаранчевій» карантинній зоні

Станом на 5 жовтня «помаранчевими» є Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області

Найвищий рівень захворюваності на коронавірус у Чернівецькій, Луганській та Харківській областях

Вісім областей України демонструють показники «помаранчевої» зони карантину. Відповідні дані оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 5 жовтня «помаранчевими» є Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.

Рівень захворюваності на коронавірус загалом по країні становить 299 на 100 тисяч населення при визначеному показнику 75 на 100 тис.

Найвищий рівень захворюваності у Чернівецькій області – 653 на 100 тис. населення, Луганській – 621, Харківській – 450.

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Нагадаємо, станом на вчора сім областей були близькі до переходу у «помаранчеву» зону карантину.

До слова, на Львівщині у лікарні перебуває рекордна кількість дітей (фото).

Динаміка госпіталізацій хворих на коронавірус та кількості виявлених позитивних ПЛР-тестів у Львові наближає місто до «червоної» епідеміологічної зони. На цьому наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

Також повідомлялося, що влада Києва готується до організації прийому громадян за умови перевірки сертифікатів вакцинації або негативного результату тестування на Covid-19.