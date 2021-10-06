Covid-19: вже 11 областей опинились у «помаранчевій» зоні

Іще вчора незадовільні епідеміологічні показники мали вісім регіонів України

Міністерство хорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Станом на ранок, 6 жовтня 11 областей країни відповідають «помаранчевій» зоні адаптивного карантину.

Зазначимо, що ще вчора незадовільні показники мали вісім регіонів України, однак сьогодні до них долучилися ще три.

Так, до «помаранчевої» зони можуть бути віднесені такі області:

Вінницька,

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Запорізька,

Рівненська,

Сумська,

Харківська,

Херсонська,

Хмельницька,

Чернівецька.

Зокрема, у всіх цих областях перевищено рівень захворюваності на коронавірус (норма має становити менше ніж 75 на 100 тисяч населення). Найгірша ситуація по цьому показнику наразі в Чернівецькій області – 674, Харківській - 465 та Запорізькій - 409.

Крім того, в більшості з вказаних регіонів спостерігається «червоний» рівень госпіталізацій Сovid-хворих. Найгірші показники наразі в Харківській, Херсонській областях, де рівень становить 76,6 та 70,8 на 100 тисяч населення відповідно. Хоча має бути не більше 60.

Разом з тим у Донецькій та Запорізькій області перевищено норму завантаженості кисневих Сovid-ліжок. Цей показник у даному регіоні складає 67,1% та 65,6% відповідно. Втім, дозволена норма складає до 65%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 12 662 нових хворих на коронавірус.

До слова, раніше ми показали, як біля «коронавірусної» лікарні в Києві швидкі по п’ять годин стоять в черзі.

Крім того, напередодні у РНБО роз'яснили, коли українцям чекати піку Covid-19 та чи вакцинують дітей.