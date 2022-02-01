Дороги Вінниччини ремонтуватиме близький до Коломойського депутат

Компанія, якою володіє нардеп, отримає з бюджету ще 1 млрд грн

Компанія «Хмельницьке ШБУ-56» уклала контракт на ремонт ділянки дороги у Вінницькій області вартістю 1,09 млрд грн. Фірма належить близькому до олігарха Ігоря Коломойського народному депутату Сергію Лабазюку (група «За Майбутнє»). Як свідчать дані системи ProZorro, контракт із службою автомобільних доріг Вінницької області підписано 28 січня. Окрім компанії нардепа Лабазюка, у тендері брали участь ще 2 компанії. «Хмельницьке ШБУ-56» отримало державне замовлення, запропонувавши ціну лише на 0,2% нижче за конкурента.

Сергій Лабазюк

Лабазюк став офіційним власником «Хмельницького ШБУ-56» 19 січня 2022 року. До цього компанія була оформлена на інших фізосіб, проте, за твердженням ЗМІ, контролювалася Лабазюком. Компанія заробила завдяки тендерам 5,23 млрд грн, збільшивши виторг у 2 рази.

Для порівняння у 2020 році «Хмельницького ШБУ-56» отримало з бюджету на будівництво доріг 2,74 млрд грн.

Нагадаємо, депутатська група «За Майбутнє» контролюється Ігорем Палицею – бізнес-партнером олігарха Ігоря Коломойського. Група є головним союзником президентської фракції «Слуга народу» в парламенті, забезпечуючи життєдіяльність так званої монокоаліції.

Читайте також: