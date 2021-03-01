Школи Вінниці йдуть на карантин

Через зростання кількості хворих на коронавірус, учні будуть навчатися дистанційно

Через зростання кількості хворих на коронавірус, від завтра усі школи Вінниччини – на карантині.

Про це Суспільному розповів очільник облдержадміністрації Сергій Борзов.

Рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Навчання буде дистанційним для усіх школярів.

«Сьогодні по комісії, ми зробили все навчання дистанційним, залучивши 1-4 класи. У нас поки немає червоної зони, але ми до неї йдемо», – каже Сергій Борзов.

У звичному режимі працюватимуть лише дитсадки.

Нагадаємо, у Києві на карантин закриті окремі групи чи класи в деяких школах і садочках. Так, на дистанційному навчанні перебувають 196 класів у 103 школах столиці. «Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 250.Також хворіють 148 педагогів», – повідомив Кличко. У дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 37 груп у 32 садках. Наповненість дітей у садочках – майже 60%.