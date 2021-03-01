  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    Школи Вінниці йдуть на карантин

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У звичному режимі працюватимуть лише дитсадки - Школи Вінниці йдуть на карантин
    У звичному режимі працюватимуть лише дитсадки
    фото: з відкритих джерел

    Через зростання кількості хворих на коронавірус, учні будуть навчатися дистанційно

    Через зростання кількості хворих на коронавірус, від завтра усі школи Вінниччини – на карантині.

    Про це Суспільному розповів очільник облдержадміністрації Сергій Борзов.

    Рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

    Навчання буде дистанційним для усіх школярів.

    «Сьогодні по комісії, ми зробили все навчання дистанційним, залучивши 1-4 класи. У нас поки немає червоної зони, але ми до неї йдемо», – каже Сергій Борзов.

    У звичному режимі працюватимуть лише дитсадки.

    Нагадаємо, у Києві на карантин закриті окремі групи чи класи в деяких школах і садочках. Так, на дистанційному навчанні перебувають 196 класів у 103 школах столиці. «Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 250.Також хворіють 148 педагогів», – повідомив Кличко. У дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 37 груп у 32 садках. Наповненість дітей у садочках – майже 60%.

    Теги: школа Вінниччина карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies