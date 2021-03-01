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    Одеські медики відмовляються щеплюватись індійською вакциною

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    26 працівників лікарні &laquo;з різних причин&raquo; відмовилися від вакцинації - Одеські медики відмовляються щеплюватись індійською вакциною
    26 працівників лікарні «з різних причин» відмовилися від вакцинації
    фото: з відкритих джерел

    В перший день вакцинації, 25 лютого, щеплення отримали 60 медиків

    Станом на 1 березня в Одесі вакцинувалися 130 людей.

    Частина медичних працівників відмовилися від щеплень, бо розраховували на вакцину, розроблену компанією Pfizer.

    Про таке під час апаратної наради заявила директорка міського департаменту охорони здоров'я Олена Якименко, повідомляє Суспільне.

    За її словами, в перший день вакцинації, 25 лютого, щеплення отримали 60 медиків, зокрема 40 працівників інфекційної лікарні, 20 медиків невідкладної та екстреної допомоги. Однак 26 працівників лікарні «з різних причин» відмовилися від вакцинації.

    26 лютого вакцинувалися працівники лікарні №5. Із запланованих 67 людей щеплення отримали 27 медиків. Також вакцинувалися 43 медпрацівники невідкладної та екстреної допомоги Одеської міської лікарні №11.

    «Люди хотіли вакцинуватися вакциною Pfizer, бо тоді невідомо було, яка саме буде вакцина. Потім отримали вакцину виробництва AstraZeneca, і через це деякі медичні працівники відмовилися від вакцинації», – пояснила Якименко.

    Вона зазначила, що 1 березня мають вакцинувати персонал міської клінічної лікарні №10, 2 березня – міської клінічної лікарні №1, 3 березня – пологового будинку №2, 4 березня – дитячої міської лікарні №3.

    Нагадаємо, у Швейцарії 16 осіб померли після вакцинації від Covid-19.

    Теги: Одещина щеплення вакцинація коронавірус
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