Фінляндія запровадила режим надзвичайної ситуації
Уряд вніс до парламенту законопроєкт щодо обмеження роботи сфери громадського харчування з 8 березня на три тижні
Режим надзвичайної ситуації введений на тих же підставах, що і в березні 2020 року
З 1 березня у Фінляндії через швидке погіршення захворюваності на коронавірус запровадили надзвичайну ситуацію.
Про це повідомила прем'єр-міністр Санна Марін.
Вона зазначила, що режим надзвичайної ситуації введений на тих же підставах, що і в березні 2020 року.
Так, в окремих районах буде обмежено пересування і дозволено виходити з дому тільки в аптеку або магазин за продуктами.
Також уряд вніс до парламенту законопроєкт щодо обмеження роботи сфери громадського харчування з 8 березня на три тижні. Кафе і ресторанам дозволять працювати лише на винос. Столові на підприємствах або в будинках для людей похилого віку зможуть продовжити роботу.
Марін зауважила, що один з варіантів – обмежити пересування людей так само, як минулої весни при введенні ізоляції в регіоні Уусімаа, коли було заборонено перетинати кордон регіону.
А інший варіант – в регіонах з важкою епідеміологічною ситуацією обмежити пересування практично повністю, за винятком відвідування продуктових магазинів, аптек та інших місць крайньої необхідності.
3 березня будуть розглядати рішення щодо запровадження надзвичайного стану.
Як відомо, захворюваність на коронавірус у світі збільшилась вперше за сім тижнів.
До слова, минулого тижня Джо Байден продовжив режим надзвичайної ситуації в США через Covid-19.