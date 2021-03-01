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    Фінляндія запровадила режим надзвичайної ситуації

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    Уряд вніс до парламенту законопроєкт щодо обмеження роботи сфери громадського харчування з 8 березня на три тижні - Фінляндія запровадила режим надзвичайної ситуації

    Уряд вніс до парламенту законопроєкт щодо обмеження роботи сфери громадського харчування з 8 березня на три тижні

    Режим надзвичайної ситуації введений на тих же підставах, що і в березні 2020 року

    З 1 березня у Фінляндії через швидке погіршення захворюваності на коронавірус запровадили надзвичайну ситуацію.

    Про це повідомила прем'єр-міністр Санна Марін.

    Вона зазначила, що режим надзвичайної ситуації введений на тих же підставах, що і в березні 2020 року.

    Так, в окремих районах буде обмежено пересування і дозволено виходити з дому тільки в аптеку або магазин за продуктами.

    Також уряд вніс до парламенту законопроєкт щодо обмеження роботи сфери громадського харчування з 8 березня на три тижні. Кафе і ресторанам дозволять працювати лише на винос. Столові на підприємствах або в будинках для людей похилого віку зможуть продовжити роботу.

    Марін зауважила, що один з варіантів – обмежити пересування людей так само, як минулої весни при введенні ізоляції в регіоні Уусімаа, коли було заборонено перетинати кордон регіону.

    А інший варіант – в регіонах з важкою епідеміологічною ситуацією обмежити пересування практично повністю, за винятком відвідування продуктових магазинів, аптек та інших місць крайньої необхідності.

    3 березня будуть розглядати рішення щодо запровадження надзвичайного стану.

    Як відомо, захворюваність на коронавірус у світі збільшилась вперше за сім тижнів.

    До слова, минулого тижня Джо Байден продовжив режим надзвичайної ситуації в США через Covid-19.

    Теги: Фінляндія карантин магазин коронавірус надзвичайна ситуація
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