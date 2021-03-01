Фінляндія запровадила режим надзвичайної ситуації

Уряд вніс до парламенту законопроєкт щодо обмеження роботи сфери громадського харчування з 8 березня на три тижні

Режим надзвичайної ситуації введений на тих же підставах, що і в березні 2020 року

З 1 березня у Фінляндії через швидке погіршення захворюваності на коронавірус запровадили надзвичайну ситуацію.

Про це повідомила прем'єр-міністр Санна Марін.

Вона зазначила, що режим надзвичайної ситуації введений на тих же підставах, що і в березні 2020 року.

Так, в окремих районах буде обмежено пересування і дозволено виходити з дому тільки в аптеку або магазин за продуктами.

Також уряд вніс до парламенту законопроєкт щодо обмеження роботи сфери громадського харчування з 8 березня на три тижні. Кафе і ресторанам дозволять працювати лише на винос. Столові на підприємствах або в будинках для людей похилого віку зможуть продовжити роботу.

Марін зауважила, що один з варіантів – обмежити пересування людей так само, як минулої весни при введенні ізоляції в регіоні Уусімаа, коли було заборонено перетинати кордон регіону.

А інший варіант – в регіонах з важкою епідеміологічною ситуацією обмежити пересування практично повністю, за винятком відвідування продуктових магазинів, аптек та інших місць крайньої необхідності.

3 березня будуть розглядати рішення щодо запровадження надзвичайного стану.

Як відомо, захворюваність на коронавірус у світі збільшилась вперше за сім тижнів.

До слова, минулого тижня Джо Байден продовжив режим надзвичайної ситуації в США через Covid-19.