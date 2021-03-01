На Вінниччині суттєво скоротилися темпи будівництва житла

У 2020-му забудовниками Вінниці прийнято в експлуатацію 72,9 тис.м2 загальної площі житлових будівель

Частка Вінницької області у загальнодержавному прийнятті житла становить 3,4%

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області, темпи будівництва суттєво скоротилися в регіоні протягом 2020 року.

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Згідно з офіційною інформацією, у 2020-му в області прийнято в експлуатацію 198,0 тис.м2 загальної площі житлових будівель. Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у минулому році порівняно з 2019-им зменшилась на 31,1%.

Частка Вінницької області у загальнодержавному прийнятті житла становить 3,4%. За цим показником Вінниччина серед регіонів України посіла 13-е місце, а за темпом зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла – друге місце.

У міській місцевості прийнято в експлуатацію 107,9 тис.м2 загальної площі житла (54,5% загального обсягу), у сільській – 90,1 тис.м2 (45,5%). Обсяги прийнятого в експлуатацію житла у міській місцевості порівняно з 2019 роком зменшились на 33,7%, у сільській – зменшились на 27,7%.

У 2020-му забудовниками Вінниці прийнято в експлуатацію 72,9 тис.м2 загальної площі житлових будівель. За обсягами житлового будівництва обласний центр займає перше місце серед регіонів області, де збудовано 36,8% площі житла від загальнообласного обсягу.

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