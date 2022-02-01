Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: нове рішення суду

Верховний суд розглянув клопотання щодо місця розгляду справи

31 січня колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду розглянула клопотання захисника одного із обвинувачених у кримінальному провадженні щодо катастрофи літака АН-26, внаслідок якої загинуло 26 осіб.

Захисник просив направити це кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за фактом порушення правил польотів або підготовки до них (ст.416 КК України) та недбалого ставлення до військової служби (ч.3 ст.425 КК України), із Чугуївського міського суду Харківської області до Вінницького міського суду Вінницької області. Він мотивував своє клопотання тим, що злочин, у якому обвинувачується його підзахисний (недбале ставлення до військової служби), був вчинений у приміщенні командування Повітряних сил ЗСУ у Вінниці.

«Прокурор та потерпілі в кримінальному провадженні були проти задоволення клопотання захисника, вважаючи, що кримінальне провадження має розглядатися за місцем, де сталася авіакатастрофа», – йдеться на офіційному сайті Верховного суду України.

Колегія суддів ККС ВС залишила клопотання захисника без задоволення. Тому розгляд кримінального провадження продовжуватиметься у Чугуївському міському суді Харківської області.

Із ухвалою ККС ВС у справі № 636/262/22 (провадження № 51-410впс22) можна буде ознайомитися у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Нагадаємо, 25 вересня 2020 року, у Харківській області розбився військовий літак Ан-26.

Катастрофа сталася 25 вересня 2020 року близько 20:45 поблизу міста Чугуїв, поруч із трасою М-03. Внаслідок авіакатастрофи загинули 26 людей – курсанти ХНУПС імені І. Кожедуба і члени екіпажу. ДБР проводило розслідування за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Прокурори повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби депутату обласної ради, який на час катастрофи виконував обов’язки начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Олександру Турінському.

У Харкові з лав Збройних Сил України звільнили генерала Турінського, який керував університетом Повітряних Сил.

Станом на 20 вересня 2021 шість підозрюваних у справі про катастрофу ознайомилися з матеріалами справи, незабаром її почнуть розглядати у суді.

Нагадаємо, на Харківщині 26 вересня оголосили Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі.