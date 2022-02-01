Суд призначив Чаусу заставу замість домашнього арешту

Чаус сказав, що після повернення в Україну він мав щонайменше три спроби фізичного знищення

Микола Чаус сказав, що після повернення в Україну він мав щонайменше три спроби фізичного знищення

Чаус має внести кошти протягом п’яти днів

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому судді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді 717 тисяч 900 гривень застави. Про це повідомляє «Судовий репортер».

Обвинувачений має внести кошти протягом п’яти днів.

Суд частково задовольнив клопотання прокурора Аліни Жовницької, яка попросила взяти Чауса під варту, водночас пропонуючи альтернативу у вигляді застави.

Захисники зауважили, що насправді єдиним приводом для клопотання стала неможливість тримати Чауса під домашнім арештом понад шість місяців.

Адвокати зазначали, що раніше суд не побачив підстав для поміщення Чауса під варту. Обвинувачений умов запобіжного заходу не порушував.

Чаус каже, що мотивувальна частина клопотання прокурора ідентична із попереднім. Він вважає, що прокурор не довела ризиків для застосування більш суворого запобіжного заходу.

На думку Чауса, прокурор проявляє цим клопотанням свою упередженість. Він розповів, що не працює, утримує родину, згадав про стан здоров’я.

Екссуддя просив обрати йому запобіжний захід, не пов’язаний із позбавленням волі.

Прокурор Аліна Жовницька повідомила, що 28 січня Чаусу скасували цілодобову охорону СБУ. Однак оперативні працівники ще тимчасово його супроводжують.

Чаус сказав, що після повернення в Україну встановив щонайменше три спроби фізичного знищення. За його словами, кілька тижнів тому до нього зверталися правоохоронні органи Молдови і він передав їм інформацію на випадок, якщо щось станеться.

12 січня суд продовжив запобіжний захід Чаусу. Він підозрюється в отриманні хабаря у розмірі $150 тисяч готівкою.

Нагадаємо, екссуддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус просить Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) визнати незаконним та скасувати наказ про відрахування його зі штату суддів.

Зазначимо, у грудні засідання суду у справі Миколи Чауса, якого звинувачують в отриманні хабаря у розмірі $150 тис, перенесли нібито через те, що Чаус втратив слух.

30 листопада 2021 року Антикорупційний суд провів перше засідання у справі судді Чауса. Раніше Чаус прийшов на суд у бронежилеті.

3 серпня минулого року детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва у лікарні «Феофанія». 4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).

6 серпня захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після завершення ознайомлення екссудді вручений обвинувальний акт.

Зазначимо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках.

Згодом Чаус знайшовся в селі у Вінницькій області. Після чого його забрали співробітники СБУ. І врешті Національне антикорупційне бюро України заявило про затримання екссудді Дніпровського райсуду Києва в лікарні «Феофанія».