Суд відправив полковника Голубана за ґрати

Поліція підозрює Голубана у підготовці масових заворушень у Києві та низці інших міст

Печерський суд Києва заарештував полковника поліції Юрія Голубана, якого підозрюють в організації масових заворушень в Україні. Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

«Сьогодні, 1 лютого, за рішенням Печерського районного суду Києва організатору (Голубану – ред.) обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що чинним законодавством за організацію масових заворушень передбачена відповідальність – позбавлення волі до восьми років.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що у справі про підготовку масових заворушень в Україні затримали колишнього полковника поліції Юрія Голубана.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на джерела в силових структурах повідомили, що одним із затриманих у справі щодо підготовки масових заворушень є Голубан. За даними слідства, він може бути організатором, а також мав залучити до заворушень близько 200 осіб.

Днями поліція затримала групу людей, які підозрюються в організації заворушень, зокрема із зіткненнями з поліцією. У МВС заявили, що загалом планувалося залучити близько 5 000 осіб, і на це організатори отримали авансом понад 1 млн. грн.

Як раніше заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, з 5 000 учасників акцій мало бути близько 1 500 «тітушок», які б влаштовували бійки з силовиками. Для створення необхідної картинки також нібито була заготовлена бутафорська кров.

Варто додати, що силовики опублікували запис діалогу організаторів масових протестів.

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