Київський міст у Вінниці знову закриють

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На мосту проводяться ремонтні роботи

З 23:30 13 травня до 05:30 14 травня буде повністю перекрито рух транспорту в обох напрямках по вулиці Чорновола.

А саме, на відрізку від перехрестя з вул. Громова до перехрестя з вул. І. Богуна. У цей час рух міського пасажирського транспорту буде організовано по вул. Соборній та через Центральний міст.

«Під час перекриття на мосту буде виконуватись бетонування однієї з арок. Вона знаходиться під проїжджою частиною, тому на час її ремонту необхідне перекриття руху, адже в іншому випадку навантаження на споруду може негативно вплине на міцність конструкції. Міст загалом має 16 арок, цього разу бетонуватимуть вже п’ятнадцяту», – каже директор департаменту капітального будівництва Ігор Кравець.

Нагадаємо, що минулої весни у Вінниці розпочалась реалізація масштабного проекту з реконструкції мосту по вулиці Чорновола, який був побудований ще на початку 60-х років минулого сторіччя, і за більш як півстоліття його існування капітальний ремонт тут не проводився. В цьому році реконструкція продовжиться.

Джерело: Vinbazar