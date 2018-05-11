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    Київський міст у Вінниці знову закриють

    • Сьогодні, 13:21
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    На мосту проводяться ремонтні роботи

    З 23:30 13 травня  до  05:30 14 травня буде  повністю перекрито рух транспорту в обох напрямках  по вулиці Чорновола.

    А саме, на відрізку від перехрестя з вул. Громова до перехрестя з вул. І. Богуна.  У цей час рух міського пасажирського транспорту буде організовано по вул. Соборній та через Центральний міст.

    «Під час перекриття на мосту буде виконуватись бетонування однієї з арок. Вона знаходиться під проїжджою частиною, тому на час її ремонту необхідне перекриття руху, адже в іншому випадку навантаження на споруду може негативно вплине на міцність конструкції. Міст загалом має 16 арок, цього разу бетонуватимуть вже п’ятнадцяту», – каже директор департаменту капітального будівництва Ігор Кравець.

    Нагадаємо, що минулої весни у Вінниці розпочалась реалізація масштабного проекту з реконструкції мосту по вулиці Чорновола, який  був побудований ще на початку 60-х років минулого сторіччя, і за більш як півстоліття його існування капітальний ремонт тут не проводився. В цьому році реконструкція продовжиться.

    Джерело: Vinbazar

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