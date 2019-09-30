Коли у Вінниці почнеться опалювальний сезон



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Протягом міжопалювального періоду підприємства житлово-комунальної сфери готувались до осінньо-зимового сезону

Наразі переважну більшість запланованого вже виконано. Детально про готовність житлово-комунального господарства та установ міста до стабільної роботи в осінньо-зимовий на засіданні виконкому міської ради 26 вересня розповів директор департаменту міського господарства Григорій Пурдик.

Комунальне підприємство «Вінницяміськтеплоенерго» почало готуватись до нового опалювального сезону ще навесні. За цей період було виконано поточний ремонт теплових мереж та центральних й індивідуальних теплових пунктів на 100% від запланованого. Також зроблено ремонт для підвищення надійності 43 котелень та 2-х ТЕЦ. Виконано й реконструкцію теплових мереж із застосуванням попередньо-ізольованих труб (ПІТ) протяжністю 6,6 км. Завершується капітальний ремонт котлів на трьох котельнях, роботи будуть повністю виконані до початку опалювального сезону.

КП «Вінницяоблводоканал» виконав підготовку водопровідних та каналізаційних очисних споруд. Для уникнення аварійних поривів мереж на капітально-відремонтованих ділянках вулиць, перед проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття доріг, на замовлення департаменту міського господарства проведено реконструкцію 2,3 км мереж водопроводу по вул. А.Свидницького, вул. Черняховського, вул. Д.Нечая.

Також, за рахунок коштів Вінницької міської ОТГ та коштів інвестора проведено будівництво 3,5 км мереж водопроводу та 3,2 км мереж каналізації до індустріального парку по Немирівському шосе, 213. Крім цього, в 2019 році на умовах співфінансування мешканців приватного сектору виконано роботи по будівництву 1 км мереж водопроводу та 3,2 км мереж каналізації в мікрорайонах Тяжилів, Пирогова та Старе місто та в районі олійножирового комбінату (вул. І.Савченко, Тяжилівська, Могильчака, Комарова, Степова та пров. Степових). Наразі роботи продовжуються.

«Хочеться відмітити щодо впорядкованої роботи при проведенні земельних робіт на території міста. В цьому році всього було видано 1 521 дозволів на роботи, пов’язані з порушенням об’єктів благоустрою, відновлено благоустрій на 1 433 об’єктах, залишається в роботі – 88. В основному це розкопки КП «Вінницяоблводоканал», КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», Вінницькі міські електричні мережі та інші», – зазначив Григорій Пурдик.

По капітальному ремонту житлового фонду, в тому числі на умовах співфінансування, виконано ремонт міжпанельних стиків, фасадів з утепленням, інженерних мереж, ремонт систем електрозабезпечення на усіх об’єктах, що були заплановані. Відремонтовано 14 074 м2 м’яких та шиферних покрівель, що перевищує заплановані обсяги.

Разом з цим, виконано капітальний ремонт 23-х прибудинкових територій із застосування комплексного підходу – із попередньою заміною аварійних ділянок інженерних мереж. Так, на замовлення департаменту міського господарства проведено реконструкцію (заміну) 1 км зовнішніх мереж водопроводу і каналізації та 0,3 км мереж теплопостачання. Роботи продовжуються.

При підготовці до роботи в осінньо-зимовий період управляючі компанії провели технічний огляд всіх транспортних засобів та прибиральної техніки. Виявлені в ході технічного огляду недоліки усунені. 21 одиниця техніки готова до роботи в зимових умовах.

Для приготування протиожеледного матеріалу управляючими компаніями міста укладено договори на придбання 600 тон відсіву та 126 тон солі. Усі матеріали мають поставити у жовтні 2019 року.

На даний час теплопостачальними підприємствами спільно з управляючими компаніями проводиться заповнення систем опалення житлових будинків. Станом на 26 вересня 2019 року заповнено – 762 будинків (78%) із запланованих 971 будинків. Роботи планується завершити до кінця вересня. Загалом житлові будинки технічно готові до опалювального сезону.

Для забезпечення належного відведення атмосферних опадів з дорожнього покриття у найбільш проблемних місцях відремонтовано ділянки мереж зливової каналізації, приведено до належного стану зливоприймальні решітки та оглядові колодязі на вулично-шляховій мережі міста. Виконано роботи з реконструкції та будівництва 1,4 км мереж зливової каналізації, в тому числі: по вул. Лук’яновського, вул. М.Шимка, вул. Замостянська, вул. Пирогова, 148, просп. Коцюбинського, 37, вул. Пластовій, вул. Станіславського та вул. В.Порика.

Для боротьби з ожеледицею в зимовий період на сьогоднішній день вже закуплено та складовано 3,9 тисяч тон технічної солі та 1,7 тисяч тон відсіву, також проведено конкурсні торги на придбання ще 4,6 тисяч тон технічної солі (на даний час вже надійшло 12 вагонів солі).

Підготовлено для роботи в зимовий період спеціалізована техніка (72од.), обладнання та спецодяг для комунальних підприємств. Залишається провести переобладнання спецтехніки. В разі значного погіршенні погодних умов можливе додаткове залучення 32 одиниць спецтехніки підрядних організацій.

У 2019 році комунальними підприємствами «Вінницьке шляхове управління», «Комбінат комунальних підприємств», «Вінницязенбуд» та «ЕкоВін» придбано нову техніку: сміттєвоз, бульдозер гусеничний – 2 од. (ЕкоВін); мікроавтобус «Фольксваген» (КПП); сміттєвоз, самоскид «ФОРД» з зимовим обладнанням – 2од. (ВШУ).

Джерело: 33kanal.com