Місто «золотого лебедя» відсвяткувало свій 628-й День народження



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27 вересня, місто Іллінці відзначало свою 628-у річницю

Перша письмова згадка про нього знайдена ще у грамоті князя Федора Коріатовича 1391 року. Привілеєм у 1757 році король Август ІІІ офіційно надав Іллінцям магдебурзьке право, а також герб із зображенням «золотого лебедя з шістьма лебедятами на срібному тлі». Ця символіка й до цього часу збережена на геральдиці громади.

Саме з підняття рідного прапора стартували урочистості до Дня міста в Іллінцях. Звертаючись до громади, міський голова Іллінців Володимир Ящук подякував землякам за прагнення зробити місто кращим, сучаснішим, більш комфортним, а також закликав «любити й пишатися своїми Іллінцями».

З вітальним словом до присутніх звернувся і заступник голови облдержадміністрації Ігор Івасюк. Він наголосив, що Іллінецька земля славиться працьовитими людьми та своїми земляками - відомими композиторами, художниками, поетами.

«Сьогодні ви святкуєте День народження своєї маленької батьківщини. Я хочу побажати вам, щоб те духовне піднесення, яке ви сьогодні відчуваєте по відношенню до рідного міста, ви завжди несли поряд із собою. Мені дуже приємно, що ті зміни, які відбуваються в країні, а це пов’язано, в першу чергу, з децентралізацією, допомагають будувати майбутнє. Ті проєкти, які реалізуються на Іллінецькій землі, знані і в області, і в Україні. Прийміть ще раз мої найщиріші вітання з нагоди сьогоднішнього свята», - наголосив Ігор Івасюк.

За трудові досягнення та вагомий особистий внесок у розвиток міста та об’єднаної громади шанованим іллінчанам було вручено низку відзнак та державних нагород. Зокрема, від імені голови обласної державної адміністрації Владислава Скальського отримав подяку «За якісне проведення експериментального тренування з органами управління цивільного захисту Іллінецької ланки об’єднаної територіальної громади» міський голова Володимир Ящук.

Під час святкування Дня міста в Іллінцях пройшли цікаві заходи. Організатори підготували для жителів та гостей громади безліч локацій. Так, поціновувачі музики мали змогу відвідати фестиваль духової музики «Золоті фанфари Іллінців». Духові оркестри об’єднаної громади та гості з Вінниччини дарували шанувальникам свою майстерність та самобутність. А гурманів національної кухні місцеві господині дивували різними смаколиками. На презентацію сала від старостинських округів «Український талісман» було представлено до трьох десятків страв із цього продукту.

Пісні, танці та розваги дарували глядачам на центральній сцені міста естрадні співаки та учасники концертної програми «Іллінці мають таланти». Дивували глядачів артисти шоу-програми театру пародій та живі скульптури.