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    У світі

    У Воронежі в багатоповерхівці по батареях пустили струм

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    У Воронежі в багатоповерхівці по батареях пустили струм

    Рятувальники евакуювали 115 осіб з багатоповерхівки

    У російському Воронежі один з мешканців багатоповерхівки під’єднав електрику до системи опалення, внаслідок чого по батареях пішов струм. Зрозуміти, що трапилось, не могли понад 20 днів.

    Про це повідомили в місцевій мерії, передають «Вести.Воронеж».

    За словами жителів будинку, «дивні» речі почали відбуватися ще 9 вересня — у вимкнених батареях почали нагріватися окремі металічні пластини. Також розпочалися проблеми з електропостачанням.

    У двох квартирах загорілось лакофарбове покриття, після чого і встановили, що по батареях йде струм. За два тижні мешканці неодноразово викликали пожежників та рятувальників, зокрема одного разу повністю вигоріла кухня в одній з квартир, одна людина потрапила в лікарню через отруєння чадним газом.

    Експерти встановили, що пожежу спричинило коротке замикання, у всьому будинку зафіксували стрибки напруги — від 140 до 380 вольтів.

    У керуючій компанії заявили, що в одній або декількох квартирах електрику заземлили на батарею, аби знизити показники лічильника електроенергії.

    Після того, як встановили, що по батареях пустили струм, аварійні служби вимкнули електрику у будинку, а також газ, мешканців евакуювали. Увечері 29 вересня жителі повернулись у домівки, але газ їм поки не увімкнули.

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