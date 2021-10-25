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    Кубок з Парижу: вінниччанка перемогла на міжнародному конкурсі з макіяжу (фото)

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    У конкурсі, який проходив в онлайн-режимі, від України брали участь 60 учасників - Кубок з Парижу: вінниччанка перемогла на міжнародному конкурсі з макіяжу (фото)

    У конкурсі, який проходив в онлайн-режимі, від України брали участь 60 учасників

    фото Наталя Заболотна/Facebook

    Загалом у чемпіонаті брали участь майстри краси з 55 країн світу

    Вінничанка стала чемпіонкою світу з макіяжу в номінації макіяж весільний, подіумний. Кубок для Ірини Чефранової передали з Парижу. Про це повідомила перша заступниця голови Вінницької облдержадміністрації Наталя Заболотна на сторінці у Facebook.

    «Учора мала велику честь передати величезний кубок, який прилетів до нас з Парижу, Ірині Чефрановій – чемпіонці світу з макіяжу в номінації макіяж весільний, подіумний.

    Хоч і через пандемію Чемпіонат Світу OMC Hair World з макіяжу, перукарського мистецтва та нігтьової естетики проходив в онлайн-режимі, для України він став досить масштабним, минулого року участь у ньому брало 6 учасників з України, а цьогоріч 60», – повідомила Наталя Заболотна.

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    Кубок з Парижу: вінниччанка перемогла на міжнародному конкурсі з макіяжу (фото)
    Кубок з Парижу: вінниччанка перемогла на міжнародному конкурсі з макіяжу (фото)
    Кубок з Парижу: вінниччанка перемогла на міжнародному конкурсі з макіяжу (фото)
    Кубок з Парижу: вінниччанка перемогла на міжнародному конкурсі з макіяжу (фото)

    Загалом у чемпіонаті брали участь майстри краси з 55 країн світу – це понад мільйон учасників.

    «Для сфери послуг Вінниччини надзвичайно приємно, що ми маємо свого чемпіона світу з такого, досить непростого, виду майстерності. Сподіваюсь, що Ірина буде й надалі працювати над розвитком не тільки своїх вмінь, а й учнів та учениць у цьому напрямку.

    Дякую за Вашу відданість справі та неймовірний професіоналізм. Нехай цей кубок стане поштовхом та натхненням до нових звершень!», – зазначила Наталя Заболотна.

    Нагадаємо, Зеленський присвоїв почесні звання працівникам фармацевтичної галузі.

    До слова, Зеленський вручив державні нагороди акторам зі «Сватів», «Слуги народу» та «Папіка».

    Теги: чемпіонат світу Вінниця державні нагороди
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    Кубок з Парижу: вінниччанка перемогла на міжнародному конкурсі з макіяжу (фото)