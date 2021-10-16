У Вінниці дикі тварини-хижачки перебралися жити до міста (відео)

Тварини розгулюють вулицями і харчуються на смітниках

У місті лисиці живуть між багатоповерхівками

У Вінниці лисиці перебралися в місто. Тварини спокійно розгулюють вулицями та харчуються на смітниках. Про це йдеться у сюжеті ТСН. Ранок.

У мережу потрапило відео, як пухнаста гостя вільно розгулює містом серед багатоповерхівок. Тварина спокійно реагує на автівки та людей.

Місцеві кажуть, за останній тиждень вже не вперше бачать лисиць на своїх подвір'ях. Ті шукають їжу на смітниках і навіть полюють на безпритульних котів.

Що у лісах справді розвелося чимало лисиць, підтверджують і лісники. Тож тварини йдуть у міста в пошуках їжі.

Лісники застерігають – в жодному разі не годувати лисиць і взагалі оминати їх, адже ці тварини можуть переносити сказ.

Нагадаємо, раніше у Києві скажений кіт покусав чотирьох людей.

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