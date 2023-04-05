Квітневий снігопад у Вінниці: фото

У ніч з 4 на 5 квітня Вінницю присипало снігом

5 квітня Винницю раптово вкрило снігом. Через погіршення погоди комунальники почали прибирати місто від снігу звечора. Було задіяно 20 одиниць спецтехніки. Про це повідомляє Вінницька міська рада.

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Дерева, які почали розпускатись і квітнути, – під сніговим покривом. Проте комунальники стверджують, що негода не застала їх зненацька. Комунальні працівники почали прибирати місто від снігу та обробляти протиожеледними засобами дороги та зупинки громадського транспорту.

За прогнозами синоптиків, невесняна погода у Вінниці протримається кілька днів. З обіду 5 квітня мокрий сніг перейде в дощ. Вдень очікується до 1 градуса тепла.

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Нагадаємо, що весняне похолодання накрило декілька областей України. Житомирщину також припорошило снігом.

До слова, 5 квітня православні віряни вшановують пам'ять святого Никона, а у світі відзначається Міжнародний день супу. За народним повір'ям, якщо в цей день пити м'ятний чай, то вся сім'я буде здоровою протягом року.