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Квітневий снігопад у Вінниці: фото

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Квітневий снігопад у Вінниці: фото
Мешканці Вінниці змушені знову одягати теплі куртки та шарфи
фото з відкритих джерел

 У ніч з 4 на 5 квітня Вінницю присипало снігом

5 квітня Винницю раптово вкрило снігом. Через погіршення погоди комунальники почали прибирати місто від снігу звечора. Було задіяно 20 одиниць спецтехніки.  Про це повідомляє Вінницька міська рада.

Квітневий снігопад у Вінниці: фото фото 1

Дерева, які почали розпускатись і квітнути, – під сніговим покривом. Проте комунальники стверджують, що негода не застала їх зненацька. Комунальні працівники почали прибирати місто від снігу та обробляти протиожеледними засобами дороги та зупинки громадського транспорту.

Квітневий снігопад у Вінниці: фото фото 2

За прогнозами синоптиків, невесняна погода у Вінниці протримається кілька днів. З обіду 5 квітня мокрий сніг перейде в дощ. Вдень очікується до 1 градуса тепла.

Квітневий снігопад у Вінниці: фото фото 3

Нагадаємо, що весняне похолодання накрило декілька областей України. Житомирщину також припорошило снігом.

До слова, 5 квітня православні віряни вшановують пам'ять святого Никона, а у світі відзначається Міжнародний день супу. За народним повір'ям, якщо в цей день пити м'ятний чай, то вся сім'я буде здоровою протягом року. 

Теги: негода Вінниця

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