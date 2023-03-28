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Зима із весною обійнялася. Рівне засипало снігом (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зима із весною обійнялася. Рівне засипало снігом (фото)
фото з відкритих джерел

На Рівненщині ускладнилися погодні умови

Рівне 28 березня засипало снігом. Фотографії білого міста місцеві мешканці опублікували в соціальних мережах.

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Мешканці Рівного показали, як сніг вкрив вулиці міста
фото з відкритих джерел

У патрульній поліції області закликають водіїв та пішоходів бути уважними й обережними під руху на дорогах.

«Водії, вибирайте безпечну швидкість, не відволікайтесь від керування транспортним засобом, не робіть різких маневрів. Паркуючи свої транспортні засоби, подбайте, щоб вони не стали перешкодою в роботі комунальної техніки», – закликають патрульні.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, через складні погодні умови, шквальні пориви вітру станом на 8.00 повністю знеструмленими є 63 населених пункти. Спеціалісти вже усувають наслідки негоди.

Найбільше знеструмлень через негоду в зоні обслуговування Рівненської, Костопільської та Володимирецької дільниць. До відновлювальних робіт залучено 38 бригад ПрАТ «Рівнеобленерго» та 47 одиниць техніки.

Нагадаємо, що в Україні вирує негода. У більшості областей сильний вітер, дощ і навіть сніг, а в Одесі виведено з ладу 134 трансформаторні підстанції. 

Теги: негода снігопад Рівне

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