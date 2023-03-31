У Росії тисячі машин застрягли на трасі через буран (відео)

Повідомляється, що раптовий сніг скував рух машин на трасі М-4 «Дон»

У Росії тисячі автомобілів зупинилися в заторі на пів сотні кілометрів через негоду. Завірюха охопила Ростовську область.

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За словами глави адміністрації Гуково, пересуватися трасами хоч і складно, але можливо. Проте тамтешній автодор закрив частину дороги.

Зазначається, що водії, котрі стоять у заторі переймаються, що в них скоро скінчиться пальне.

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Як заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, на місце події відправили 36 одиниць спецтранспорту.

Зазначимо, синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що в Україну йде антициклон Liliosa, який змінить погоду.