Весняне похолодання. Які області України засипало снігом (фото)
На дорогах Житомирщини та Хмельниччини небезпечна ожеледиця
5 квітня Хмельницький засипало снігом. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
На території Хмельницької області сьогодні спостерігається значне погіршення погодних умов. Мете мокрий сніг, а на дорогах ожеледиця. Пориви вітру в деяких районах сягають 15-20 м/с.
Як повідомляє Хмельницький гідрометцентр, послаблення опадів та підвищення температури повітря очікується лише 7-9 квітня.
Сніжно сьогодні і на Житомирщині. Вулиці активно розчищають комунальники. За ніч на дороги міста висипали 60 тонн піщаної суміші, працювало 6 одиниць техніки.
Мерія попереджає про ожеледицю та продовження опалювального сезону до 14 квітня.
Нагадаємо, що за прогнозуванням синоптиків весна прийде в Україну лише після цих вихідних, проте західні області країни залишаться полюсами холоду.
До слова, 5 квітня православні віряни вшановують пам'ять святого Никона, а у світі відзначається Міжнародний день супу. За народним повір'ям, якщо в цей день пити м'ятний чай, то вся сім'я буде здоровою протягом року.
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