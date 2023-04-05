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Весняне похолодання. Які області України засипало снігом (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Весняне похолодання. Які області України засипало снігом (фото)
Потепління очікується лише після вихідних
фото: glavcom.ua

На дорогах Житомирщини та Хмельниччини небезпечна ожеледиця 

5 квітня Хмельницький засипало снігом. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

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Весняне похолодання. Які області України засипало снігом (фото) фото 2

На території Хмельницької області сьогодні спостерігається значне погіршення погодних умов. Мете мокрий сніг, а на дорогах ожеледиця. Пориви вітру в деяких районах сягають 15-20 м/с.

Весняне похолодання. Які області України засипало снігом (фото) фото 3

Як повідомляє Хмельницький гідрометцентр, послаблення опадів та підвищення температури повітря очікується лише 7-9 квітня.

Сніжно сьогодні і на Житомирщині. Вулиці активно розчищають комунальники. За ніч на дороги міста висипали 60 тонн піщаної суміші, працювало 6 одиниць техніки.

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Весняне похолодання. Які області України засипало снігом (фото) фото 5
Весняне похолодання. Які області України засипало снігом (фото) фото 6

Мерія попереджає про ожеледицю та продовження опалювального сезону до 14 квітня.

Нагадаємо, що за прогнозуванням синоптиків весна прийде в Україну лише після цих вихідних, проте західні області країни залишаться полюсами холоду. 

До слова, 5 квітня православні віряни вшановують пам'ять святого Никона, а у світі відзначається Міжнародний день супу. За народним повір'ям, якщо в цей день пити м'ятний чай, то вся сім'я буде здоровою протягом року. 

Теги: снігопад весна Хмельниччина Житомирщина

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