Весняне похолодання. Які області України засипало снігом (фото)

Потепління очікується лише після вихідних

На дорогах Житомирщини та Хмельниччини небезпечна ожеледиця

5 квітня Хмельницький засипало снігом. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Будь ласка, читайте текст після реклами

На території Хмельницької області сьогодні спостерігається значне погіршення погодних умов. Мете мокрий сніг, а на дорогах ожеледиця. Пориви вітру в деяких районах сягають 15-20 м/с.

Як повідомляє Хмельницький гідрометцентр, послаблення опадів та підвищення температури повітря очікується лише 7-9 квітня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сніжно сьогодні і на Житомирщині. Вулиці активно розчищають комунальники. За ніч на дороги міста висипали 60 тонн піщаної суміші, працювало 6 одиниць техніки.

Мерія попереджає про ожеледицю та продовження опалювального сезону до 14 квітня.

Нагадаємо, що за прогнозуванням синоптиків весна прийде в Україну лише після цих вихідних, проте західні області країни залишаться полюсами холоду.

До слова, 5 квітня православні віряни вшановують пам'ять святого Никона, а у світі відзначається Міжнародний день супу. За народним повір'ям, якщо в цей день пити м'ятний чай, то вся сім'я буде здоровою протягом року.