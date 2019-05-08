На майдані Незалежності більше 200 пар закружляють у вальсі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

18 травня у Вінниці відзначатимуть День Європи.

Урочисте відкриття відбудеться на майдані Незалежності о 14:00. Більше 200 пар закружляють у танці - «Віденський бал по-вінницьки». До вечора на площі перед мерією лунатиме класична музика.

День Європи в країнах ЄС було започатковано ще у 1985 році. В Україні його почали офіційно відзначати, відповідно до Указу Президента, з 2003 щорічно у третю суботу травня. Вінниця в цьому році відзначатиме День Європи уже дванадцятий рік поспіль. Це свято стало гарною традицією, яке об’єднує усю громаду.

Центр міста перетворюється на пішохідну зону з цікавими інтерактивними, мистецькими та арт-майданчиками. Вінничани та гості міста зможуть взяти участь у майстер-класах та концертних програмах, зробити селфі біля тематичних локацій, які щороку різні.

На майдані Незалежності після того, як завершать танцювати «Віденський бал по-вінницьки», лунатиме класика. Вінничани та гості міста зможуть насолодитися симфо-шоу у виконанні оркестру «Київська Камерата» під орудою прекрасного, славетного диригента правнука відомого Миколи Лисенка». «Колектив запропонує творчий проект «Європейські хіти» - зазначив директор департаменту культури Вінницької міської ради Максим Філанчук.

Концертна програма Київського симфонічного оркестру лунатиме до 16:00. Після чого Вінницький академічний камерний хор «Вінниця», міський Палац мистецтв та гурт «Sunrise» продемонструють спільний творчий проект «European Musical Travel».

Також на цій площі, біля фонтану «Мушля», проходитиме фестиваль «VinBookFest» де діятиме книжкова виставка-ярмарок українських видавництв та книгарень, різні майстер-класи. А також будуть автограф-сесії з відомими українськими письменниками – Зірка Ментазюк, Сашко Лірник, Василь Шкляр, Ірен Роздобудько.

Вінницька міська централізована бібліотечна система влаштує благодійну акцію «Книга для бійця». Де кожен бажаючий зможе передати книгу в ООС.

Центр історії Вінниці запрошуватиме вінничан відвідати історичний проект «Ординація Вінниці», який знайомитиме усіх бажаючих з дуже важливою подією 18-го сторіччя в житті громади – появою статуту міста 1790 року. Оригінал цього документу зберігається в архівах Варшави, але співробітники Центру історії замовили його копію, яку спільно з Державним архівом Вінницької області перекладено українською мовою.

Також на майдані Незалежності в рамках проекту «Мелодія повітря» , на яких будуть розміщені тематичні інсталяції. Вони вдень слугуватимуть фотозонами, а вночі за допомогою освітлення перетворяться в світлові простори.