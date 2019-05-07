Україна скоротила торгівлю з країнами СНД і збільшила з Євросоюзом



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Торговий оборот з країнами Європейського союзу зріс на 7%

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України з країнами СНД у січні-квітні 2019 року склав 5,896 млрд доларів, що на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року ($6,186 млрд). Про це свідчать дані митної статистики Державної фіскальної служби.

Згідно з даними ДФС, експорт товарів з України в країни СНД скоротився на 7% до $2,098 млн, імпорт - на 1% до $3,888 млрд. Негативне сальдо зросло і становить $1,789 млрд. Частка країн СНД в експорті впала до 12,1%, в імпорті - до 21,1%.

Таблиця: sfs.gov.ua

У той же час експорт товарів з України в країни ЄС зріс на 5% до $6,939 млрд, імпорт - на 9% до $7,915 млрд. Від'ємне сальдо становить $976 млн. Частка країн ЄС в експорті з України становила 42%, в імпорті - 43%.

Інфографіка: sfs.gov.ua

Нагадаємо, за даними Державної фіскальної служби, експорт товарів з України в країни ЄС в 2018 році зріс на 15% до $20,153 млрд, імпорт - на 10% до $24,294 млрд. Частка країн ЄС у зовнішній торгівлі України в 2018 році склала 42,6% (в 2017 році - також 42,6%).

Зазначимо, що обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні-квітні 2019 року склав $34,749 млрд, що на 7% більше, ніж у січні-квітні 2018 року ($32,387 млрд).

Джерело: РБК-Україна