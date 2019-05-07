Через негоду знеструмлено населені пункти області та Вінниці



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Наслідки негоди у Вінницькій області

Внаслідок негоди, яка від учора накрила Вінницю та область грозовими дощами, є низка вимкнень в розподільчих мережах АТ «Вінницяобленерго». Найбільш потерпіли від ускладнення погодних умов (грози, поривів вітру, сильної зливи) Вінницький район та обласний центр - м. Вінниця. На ранок 7 травня по області вимкнено 7 ліній 10 кВт, знеструмлено 12 населених пунктів. З них найбільше у Вінницькому районі.

Про це повідомив начальник центральної диспетчерської служби АТ «Вінницяобленерго» Василь Поліщук.

Нині, за його словами, ремонтними бригадами обленерго активно ведуться роботи з відновлення електропостачання знеструмлених споживачів.

Аварійні служби Товариства працюють у посиленому режимі.

Додамо, за прогнозами Українського гідрометеорологічного центру найближчої доби слід очікувати погіршення погодних умов. Їх визначатиме так званий циклон Xerxes. Майже по всій території країни очікується сильні дощі з поривами вітру, у Карпатах - з мокрим снігом та заморозками - 0-3 градуси.

«7 травня вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі, подекуди грози, у західних, вдень місцями, а у північних та центральних областях - значні дощі. Температура у західних областях вночі 2-7, вдень 7-12; на решті території вночі 10-15, вдень 15-20, на Лівобережжі 21-26», – йдеться в повідомленні Укргідрометеоцентру.

Також нагадуємо, що під час негоди можливі обриви дротів повітряних ліній електропередач, які знаходяться під напругою.