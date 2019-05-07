Екс-президент Болгарії: болгарський народ не зацікавлений пов'язувати своє майбутнє з Росією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росія незаконно анексувала Крим, і не можна сказати, що люди сьогодні там живуть добре, користуються правами людини і свободами, - екс-президент Болгарії

«На сьогодні близько 2 млн болгар емігрували з країни. Водночас, знаєте, скільки з них виїхало до Росії? Аніскільки!»

Екс-президент Болгарії (2012-2017) Росен Плевнелієв стверджує, що болгарський народ не зацікавлений в тому, щоб пов'язувати своє майбутнє з Росією. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За його словами, на сьогодні близько 2 млн болгар емігрували з країни. «Водночас, знаєте, скільки з них виїхало до Росії? Аніскільки! А все тому, що Росія сьогодні не має моделі, яка могла б привабити звичайну людину», - вважає екс-президент Болгарії.

Попри це, на його думку, сьогодні є чимало болгарських політиків, які залежать від Росії і працюють на те, щоб Болгарія стала російським «троянським конем» у західному світі.

«Великою ілюзією є думки, буцімто Росія озолотить Болгарію або Сербію за те, що вони будуть її стратегічним союзником або близьким приятелем. Росія незаконно анексувала Крим, і не можна сказати, що люди сьогодні там живуть добре, користуються правами людини і свободами, що там є демократія і процвітання», - говорить Плевнелієв.

Екс-президент Болгарії впевнений, що Росія й сама розуміє свої економічні можливості. «У неї немає економічних можливостей для того, щоб озолотити Болгарію або Сербію, як, власне, і Крим. Саме тому Росії потрібна стратегія «троянського коня», щоб за мінімальних затрат зробити цікаву їй державу повністю залежною від себе», - зазначає Плевнелієв.

При цьому екс-президент зауважує, що «Росія ніколи в своїй історії не розглядала інші країни як союзників і рівних партнерів, а тільки як васалів і підлеглих».

«Відносини ж між країнами в Європейському союзі відрізняються кардинально», - наголошує болгарський політик.

За словами екс-президента, Болгарія як «троянський кінь» – це мрія Росії, яку озвучив посол Росії в Брюсселі Володимир Чижов напередодні вступу Болгарії в ЄС. «Він тоді прямим текстом сказав: «Приймете Болгарію в ЄС і НАТО – приймете собі російського «троянського коня», - нагадав Плевнелієв. Проте, на думку екс-президента, бути російським або чиїмось іншим «троянським конем» – це найзгубніша стратегія, яку болгарські політики могли б реалізовувати.

«Національний інтерес Болгарії завжди полягав у тому, щоб бути на рівних з іншими європейськими народами. У сьогоднішній інтерпретації – це членство в Європейському союзі, спілкування на рівних з іншими європейськими державами, і точно не поривання в бік казахських степів», - заявив Плевнелієв.