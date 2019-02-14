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    Новини

    На Вінниччині розшукали неповнолітнього втікача

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    На Вінниччині розшукали неповнолітнього втікача

    На пошуки дитини залучили усіх співробітників поліції

    Начальник калинівської поліції разом із заступником розшукали неповнолітнього хлопця, який після конфлікту з родичами пішов із дому. Знайшли підлітка в нежитловому будинку у сусідньому селі.

    12 лютого близько 20.00 години до поліції з повідомленням про зникнення сина звернулась жителька села Лемешівка Калинівського району.

    На пошуки зниклого хлопця залучити усіх працівники районного відділу поліції. Шукали в селі за місцем проживання та у сусідніх селах. Близько 22.00 в селі Райки хлопця знайшли. Він переховувався в нежитловому будинку, який належить його батькові.

    Поліцейські ювенальної превенції провели з хлопцем профілактичну роботу, попередили про негативні наслідки та ризики такої поведінки.

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