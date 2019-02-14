На Вінниччині учасники АТО за державну допомогу створили власний бізнес



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Бійці отримали одноразову допомогу для відкриття власної справи

У 2018 році із 1717 числа демобілізованих учасників АТО, які звернулися до центрів зайнятості Вінницької області, 30 осіб отримали одноразову допомогу для відкриття власної справи. Один з них займається виготовленням дизайнерських виробів з деревини, інший надає послуги електромонтажу.

Про це йшлось під час засідання «круглого столу» 13 лютого за участю заступника голови ОДА Олександра Крученюка та фахівців обласного центру зайнятості з питань працевлаштування учасників АТО Вінниччини.

«Учасники АТО, які зареєстровані в центрі зайнятості, 55% це люди, сільської місцевості. Тому, не так легко зараз знайти роботу власне в сільській місцевості. Друге питання, на яке варто звернути увагу – виплати допомоги. В середньому, вони отримують 4500 тисяч гривень, деякі 7700 – найвищу допомогу по безробіттю. В той час роботодавець пропонує 5500 тисяч гривень. Цей дисбаланс не дає мотивації працевлаштовуватись», – зазначив Олександр Крученюк.

Директорка Вінницького обласного центру зайнятості Галина Скоковська, зазначила, що за 2018 рік було працевлаштовано 464 особи і це є найбільшим показником в Україні.

«За період АТО до служби зайнятості звернулося 6,6 тисяч демобілізованих учасників АТО. 30% з них були працевлаштовані, це 2 тисяч осіб. У 2018 році ми працевлаштували 464 особи і це найбільше в Україні серед усіх центрів зайнятості.

Ми маємо дуже багато позитивних прикладів. Робота у Вінницькій області є, можна стати успішним. Стимулом до праці та зайнятості – надання допомоги одноразово. Це відбувається тоді, коли безробітний відкриває власну справу: він створює бізнес-план, комісія має його затвердити і потім видаються кошти. Зараз це десь до 40-ка тисяч гривень. Найбільше отримали у 2018 році – 84 тисячі гривень», – каже Галина Скоковська.

Демобілізований учасник АТО Андрій Санькович, відкрив власну справу – виготовляє дизайнерські вироби з дерева.

«Працюю у своєму гаражі, без будь-якої допомоги. Прибуток йде десь близько 10-ти тисяч гривень, це вистачає забезпечити себе і свою родину. Займаюсь виготовленням дизайнерських речей – світильники, вироби з дерева. Стартовий капітал, на який мені виділили гроші – близько 50-ти тисяч гривень», – розповідає Андрій Санькович.

Також у центрі зайнятості проводять перекваліфікацію працівників.

«Прийшов з АТО, став на облік у центрі зайнятості, мені почали шукати роботу. Тепер я працюю оператором котельні у лікарні №3. Сам я шофер за фахом, але з віком зір не дозволяє працювати вже по цій спеціальності. У центрі зайнятості мені дали можливість перекваліфікуватись і тепер я працюю оператором котельні», – зазначив Олег Вікторович.

Минулого року, із 1717 числа демобілізованих учасників АТО, які звернулися до центрів зайнятості Вінницької області, 30 осіб отримали допомогу по безробіттю одноразово для відкриття власної справи, 10 – працевлаштовані на нові робочі місця, за які роботодавцю здійснюється компенсація ЄСВ, 90 осіб проходили професійне навчання, 62 – брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру. Новим порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, з 1 січня 2019 року визначено, що АТОвці мають право на першочергове отримання послуг центру зайнятості, а сприятимуть цьому кар’єрні радники.

Джерело: vinnitsa.info