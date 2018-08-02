На Вінниччині суддя вимагав 20 тисяч хабара



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Фото: прес-центр СБУ

Правоохоронці затримали суддю та посередника на робочому місці

На Вінниччині СБУ викрила на хабарі виконуючого обов’язки голови одного з районних судів області.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Встановлено, що суддя за посередництва адвоката вимагав 20 тисяч гривень від місцевого мешканця, обіцяючи закрити адміністративну справу за водіння в нетверезому стані.

Правоохоронці затримали суддю та посередника на робочому місці після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, на Закарпатті поліція затримала голову Виноградівської райдержадміністрації Михайла Русанюка на хабарі. За укладання договорів на виконання робіт, послуг за бюджетні кошти без відповідного погодження чиновник вимагав хабарі від представників бізнесу.