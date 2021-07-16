У Дніпрі розквітли перші Мавританські газони (фото)

Цього року такі газони посіяли в 5 парках Дніпра

Їх особливість у тому, що вони не потребують ні догляду, ні стрижки

У парках Дніпра починають квітнути Мавританські газони. Це і не клумба, і не класична зелена галявина, повідомляє Департамент парків та рекреації Дніпровської міськради на сторінці у Facebook.

Цьогоріч їх посіяли в 5 парках міста: парк ім. Т.Г. Шевченка, парк Лазаря Глоби, Севастопольський парк, парк ім. Б. Хмельницького та парк Пам'яті та Примирення.

«Мавританські газони – це така суміш насіння, що складається з багаторічних трав газонного типу та суміші диких лугових і польових квітів. Такі галявини ще часто називають «квітковими», «ландшафтними» газонами. Зовсім скоро ці суміші польових квітів утворять яскравий барвистий килим», – йдеться у повідомленні.

Їх особливість у тому, що вони не потребують ні догляду, ні стрижки.

Однак мавританські газони мають й мінуси – це виключно декоративні галявини. «На відміну від класичного газону, на них не можна грати в активні ігри, або просто ходити, тому що квіти нестійкі до витоптування», – застерігають у департаменті.

Нагадаємо, у Карпатах рясно зацвіла червона рута. Зазвичай рододендрон миртолистий заквітає в Карпатах у червні. Але цьогоріч через холодну весну пік цвітіння припав на липень.