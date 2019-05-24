Діти пільгових категорій з Вінниччини на канікулах поїдуть відпочивати в літні табори за кордон



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600 дітей відпочинуть у літніх таборах

В 2019 році на Вінниччині заплановано забезпечити оздоровчими та відпочинковими послугами 95500 дітей шкільного віку, 80% з яких – діти пільгових категорій. При співпраці з громадськими та релігійними організаціями планується оздоровити 600 дітей за межами країни.

Про це повідомив заступник голови Вінницької ОДА Ігор Івасюк під час Всеукраїнської селекторної наради з питань підготовки до літної оздоровчої кампанії 2019 року, - інформує департамент комунікацій облдержадміністрації.

Посадовець зазначив, що основним завданням обласної влади є забезпечення безпеки дітей та організації змістовного дозвілля і фізкультурно-оздоровчих заходів.

«Наше завдання у цьому році – забезпечити оздоровчими та відпочинковими послугами не менше 50% дітей шкільного віку, а дітей-сиріт і дітей, чиї батьки загинули в зоні бойових дій на Сході України – стовідсотково», – наголосив Ігор Івасюк.

У Вінницькій області також налагоджено співпрацю з громадськими, релігійними організаціями, у тому числі - іноземними. За їх сприяння планується оздоровити 600 дітей за межами країни. Для залучення додаткових коштів налагоджено співпрацю з підприємствами, організаціями, благодійними фондами.

Директор департаменту соціальної та молодіжної політики ОДА Наталя Заболотна повідомила, що протягом літа оздоровчі послуги надаватимуть 15 позаміських закладів оздоровлення та відпочинку, 264 табори з денним перебуванням та 3 наметових табори. Усі табори області мають задовільну матеріально-технічну базу, придатну для ефективної організації оздоровчого процесу. Загальна потужність дитячих оздоровниць за одну зміну складає 5680 ліжко-місць, що дозволяє протягом літнього періоду оздоровити майже 22 тисячі дітей.

На проведення ремонтних робіт та покращення матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з різних джерел фінансування планується використати 3450,0 тис. грн.

Розпочато перевірки готовності оздоровчих закладів до роботи у літній період.

Під час оздоровчих змін планується проведення тематичних змін: спортивного, краєзнавчого, екологічного спрямування та мовних таборів за участі волонтерів (носіїв мови) за проектом GO Global «GoCamp». Особлива увага звертатиметься на заходи з національно-патріотичного виховання.

Центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області заплановано здійснення профілактично-просвітницької роботи, спрямованої на пропаганду здорового способу життя, запобігання соціально небезпечних хвороб, шкідливих звичок серед дітей та підлітків, які проходять оздоровлення, у тому числі в рамках спеціалізованого формування «Мобільний консультативний пункт соціальної роботи».

Протягом лютого - квітня 2019 року на виконання наказів Міністерства соціальної політики України на оздоровлення до УДЦ «Молода гвардія» та МДЦ «Артек» направлено 276 дітей пільгових категорій, що становить 100% від виділених путівок. Заходи щодо підготовки до літньої оздоровчої кампанії 2019 року тривають.

Окремо, учасники наради обговорили заходи посилення контролю за дотриманням керівниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку вимог законодавства щодо санітарного та епідеміологічного благополуччя.