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    Зеленський провів ряд призначень в СБУ

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    Зеленський призначив&nbsp;начальників Управління Служби безпеки України у двох областях - Зеленський провів ряд призначень в СБУ
    Зеленський призначив начальників Управління Служби безпеки України у двох областях

    Заступником голови Служби безпеки України призначений Дмитро Нескоромний

    Президент Володимир Зеленський призначив заступником голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного.

    Відповідний указ №473/2019 від 1 липня оприлюднений на сайті глави держави.

    Також указом №475/2019 Зеленський призначив начальником Управління Служби безпеки України в Закарпатській області Івана Рудницького.

    Указом №474/2019 начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області призначений Олександр Бондарук.

    Нагадаємо, 22 травня першим заступником голови Служби безпеки України був призначений Іван Баканов – друг дитинства Володимира Зеленського. 

    Під час зустрічі з тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки Іваном Бакановим Зеленський наголосив на важливості боротьби з контрабандою. Він вимагає від СБУ впродовж двох тижнів продемонструвати перші результати роботи. 

    26 червня Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України і керівником Антитерористичного центру при СБУ Руслана Баранецького.

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