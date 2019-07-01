Зеленський провів ряд призначень в СБУ
Заступником голови Служби безпеки України призначений Дмитро Нескоромний
Президент Володимир Зеленський призначив заступником голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного.
Відповідний указ №473/2019 від 1 липня оприлюднений на сайті глави держави.
Також указом №475/2019 Зеленський призначив начальником Управління Служби безпеки України в Закарпатській області Івана Рудницького.
Указом №474/2019 начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області призначений Олександр Бондарук.
Нагадаємо, 22 травня першим заступником голови Служби безпеки України був призначений Іван Баканов – друг дитинства Володимира Зеленського.
Під час зустрічі з тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки Іваном Бакановим Зеленський наголосив на важливості боротьби з контрабандою. Він вимагає від СБУ впродовж двох тижнів продемонструвати перші результати роботи.
26 червня Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України і керівником Антитерористичного центру при СБУ Руслана Баранецького.