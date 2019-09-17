На Вінниччині 40 осіб отруїлося у шкільній лікарні



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Випадок отруєння їжею стався в їдальні у школи №2 міста Козятин

На Вінниччині станом на 17 вересня перебувають на лікуванні у Козятинській лікарні 40 людей (із них 35 дітей) з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт, які напередодні отруїлися в шкільній їдальні.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що хворі були госпіталізовані протягом 14-16 вересня.

Випадок отруєння їжею стався в їдальні у школи №2 міста Козятин.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

За даними поліції, роботу закладу, який готував та доставляв їжу до школи, призупинено.

За цим фактом слідством відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). За таке правопорушення передбачене покарання у вигляді обмеженням волі на строк до трьох років.