На Вінниччині зафіксували найбільшу в Україні популяцію червонокнижних тварин

За минулий рік популяція збільшилася на дев'ять зубренят

На Поділлі проживає найбільша чисельність зубрів європейських

Цьогорічний облік диких тварин вчергове підтвердив збільшення кількості зубрів у вінницькій популяції, яка поки що залишається найчисельнішою родиною червонокнижної тварини в Україні.

У лісах на Вінниччині проживає понад 100 зубрів

110 особин зубра європейського нарахували вінницькі лісівники під час проведення зимового обліку диких тварин, що розпочався на початку цього року. Дані засвідчили, що у стаді минулого року народилося дев'ять теляток. Також із цієї кількості – 14 особин молодняка віком два-чотири роки. Популяція зубра є практично гендерно правильною, адже серед дорослого поголів’я нарахували 44 самців та 43 самки.

«Основне стадо зберігає групу чисельністю 72 особини, близько двадцяти особин згуртувались в менше стадо й окремо ходять одинаки. Це зубри старшого віку», – інформує пресслужба Вінницького Обласного управління лісового та мисливського господарства.

Загалом чисельність основного стада залежить від умов та потреб тварин, наприклад, в особливо сильні морози усе стадо збирається до купи, помітили лісівники, залишаючи в центрі теляток.

Зубрів переселяють

На збільшення чисельності тварин, крім природоохоронного статусу, впливає якісний догляд фахівців, охорона, забезпечення водопоєм, підгодівля тварин, здійснення усіх біотехнічних заходів. Звісно, є природні фактори – старіння зубрів, природна смертність, які теж щороку забирають кілька особин. А зубрів відловлюють та переселяють в інші регіони України.

Загалом за минулі роки 30 вінницьких зубрів переїхало в різні куточки нашої країни – у мисливські угіддя Чернівецької, Львівської, Волинської, Івано-Франківської областей. Їх переселяють із метою збереження виду, для регулювання оптимальної щільності, яка на Вінниччині становить п’ять особин (при нормі три) на 1000 га угідь. Зубри європейські мешкають на Поділлі у лісових угіддях «Вінницького лісгоспу». Це територія колишніх Хмільницького та Літинського районів області.

До слова, Міністерство юстиції України затвердило перелік видів тварин, що занесуть до четвертої редакції Червоної книги України. Оновлений перелік включає 687 видів тварин. Список містить 14 видів кільчастих червів (у попередньому переліку – вісім видів), молюсків – 53 (19), членистоногих – 357 (263), хордових – 260 (245).

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