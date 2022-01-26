СБУ затримала на Вінниччині нелегальних мігрантів з Азербайджану

Іноземці порушили правила перебування на території України

25 січня працівники міграційної служби Вінниччини спільно з управлінням Служби безпеки України у Вінницькій області затримали двох громадян Азербайджану, які порушили правила перебування на території України, інформує пресслужба Вінницької ОДА.

Відповідно до рішень Вінницького міського суду, вказаних осіб 26 січня помістили до Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.

«Відповідно до законодавства України, надалі іноземців примусово видворять до країни походження», – повідомляє міграційна служба Вінницької області.

До слова, заборонено в’їзд в Україну строком на три і п'ять років 972 іноземцям-правопорушникам. За час проведення заходів територіальними органами і підрозділами ДМС забезпечено виконання 1042 рішень про примусове повернення та 45 рішень про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства з України.

Нагадаємо, 2021 рік у Європі був пов'язаний з міграційною кризою на білорусько-польському кордоні. Не залишилась осторонь цих подій і Україна. Водночас громадяни нашої країни в минулому році продовжували активно емігрувати. На зміну їм прибуває дешева робоча сила з бідних країн Африки і Середньої Азії.

Також в Україні побільшало заробітчан, які працюють незаконно. Незаконне працевлаштування здебільшого стосується осіб з країн СНД (Казахстан, Узбекистан та інші), для яких діє так званий «безвізовий в’їзд в Україну».

У Києві стало набагато більше громадян з Середньої Азії і з Близького Сходу. Як правило, вони працюють на будівництві, в службах таксі й доставки.

Нагадаємо, у 2021 році Україна відновила операцію «Мігрант», яку призупиняли через пандемію коронавірусу. Останні два роки, відколи світ зіштовхнувся з Covid-19, в Україні діяв мораторій на перевірки шукачів кращої долі. Втім, чимало мігрантів цим зловживали й шукали можливість легалізуватись у нашій країні, часто у незаконний спосіб.

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