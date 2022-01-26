На Вінниччині поліція викрила наркоділка із «товаром» на 150 тис. грн (фото, відео)

Зловмисник збував амфетамін та канабіс

25 січня на Вінниччині у Гнівані поліцейські затримали 47-річного торговця наркотиками. Слідчі вилучили у зловмисника понад кілограм амфетаміну та канабісу на суму понад 150 тис. грн, які він зберігав у себе вдома. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

За словами керівника Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Сергія Предоляка, до поліції надійшла оперативна інформація, що житель Гніванської територіальної громади займається збутом наркотиків.

Під час обшуку в будинку підозрюваного слідчі вилучили пластикові ємності з амфетаміном вагою близько півкілограма, згортки з розфасованим психотропом, підготовлені для продажу, електронні ваги, банківські картки та понад півкілограма канабісу.

Вилучені заборонені до обігу речовини направлені на експертизу.

Наразі проводяться слідчі дії у межах відкритого кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією згідно ст.309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Остаточна кваліфікація діям зловмисника буде надана після проведення експертиз.

У Гнівані поліція затримала торговця наркотиками Автор: Поліція Вінниччини

За вчинення такого злочину законодавством передбачена відповідальність – до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом було викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото).

Також столичні правоохоронці викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила масштабне виробництво та збут метадону і психотропних речовин. Наркотики фігуранти виготовляли у трьох лабораторіях. Потужності облаштованих нарколабораторій дозволяли виготовляти від 30 до 50 кілограмів метадону у місяць.

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