16-річного хлопця з Вінниччини номінували на всеукраїнську премію «Герой-рятувальник року»

16-річний Дмитро повертався з навчання і побачив палаючий будинок, вибив вікно та виніс свою молодшу сестричку

Трирічна дівчинка отримала до 8% термічних опіків першої ступені передньої поверхні стегон та до 1% лівої щоки

16-річного хлопця з Вінниччини, який виніс молодшу сестру з палаючого будинку, номінували на всеукраїнську премію «Герой-рятувальник року».

Завдяки йому 3-річна дівчинка залишилась жива, йдеться в сюжеті «Суспільне Вінниця».

Пожежа сталася у селі селі Булаї (колишній Погребищенський район) Причиною загоряння стала розетка. 16-річний Дмитро повертався з навчання і побачив палаючий будинок. Він не розгубився, вибив вікно та виніс свою молодшу сестричку. А ще одна дитина – 6-річний хлопчик, встиг самостійно вибігти із помешкання.

«Всього в родині п’ятеро дітей, двоє із яких в момент пожежі були у сусідів. Сім’я неблагополучна. Мати виховує їх сама, адже з чоловіком розлучилась. Однак він щомісяця сплачує по 7 тисяч гривень аліментів», – розповідає староста села Валентин Лесик.

Місцевий житель Іван Мандро, який допомагав гасити пожежу каже, що жінка була не при собі. Мовляв, вона не знала де діти і не розуміла, що відбувається.

«Трирічна дівчинка отримала до 8% термічних опіків першої ступені передньої поверхні стегон та до 1% лівої щоки. Спочатку дитина була у комі під апаратом швидкої вентиляції легень у нашій Погребищенській центральній районній лікарні, а наступного дня Анастасію санавіацією доправили до Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні», – зазначив завідуючий відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Погребищенської центральної районної лікарні Петро Зозуля.

Життю 6-річного Максима нічого не загрожує. Наразі від перебуває у Погребищенській лікарні. Медики кажуть, що у нього легка розумова відсталість, адже дитина не знає, що таке нічний горщик, ложка та тарілка.

За фактом пожежі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Жінці загрожує до 5 років в’язниці.

Нагадаємо, під Києвом із палаючого будинку врятовано маму з двома дітьми.