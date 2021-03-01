Вінницька область відсвяткувала День народження

Донедавна область вважалася найбільш заселеною частиною України

27 лютого Вінницькій області виповнилося 89 років, але через карантин урочистих заходів не відбувалося.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.

Вінницька область разом із ще чотирма областями була утворена 27 лютого 1932 року Постановою 4-ї позачергової сесії ВУЦВК ХІІ скликання. До складу Вінницької області тоді увійшла 71 адміністративно-територіальна одиниця: два міста обласного підпорядкування (Вінниця, Бердичів) і 69 районів, які нині перебувають у складі Хмельницької, Вінницької і частини Житомирської областей. Її територія займала 5 249 тис. га землі, на ній проживало 5,1 млн осіб.

У той час Вінницька область вважалася найбільш заселеною частиною України. Протягом 1957-1962 pоків вона зазнала значних територіальних змін. Нині територія Вінниччини займає 4,5% території України.

Донедавна Вінниччина мала у своєму складі 27 районів, 18 міст, 29 селищ міського типу та 1466 сіл із населенням майже 1млн 600 тис чол. (за даними 2016 року).

Торік у Вінницькій область утворилося шість районів: Вінницький, Гайсинський, Жмеринський, Могилів-Подільський, Тульчинський та Хмільницький, а також 63 територіальні громади.

Нагадаємо, Вінницька міська рада ухвалила стратегію розвитку області до 2030 року.